Roma Lido, vietato andare in bagno: i wc sono in permanente ristrutturazione

La lentezza con cui si sta procedendo alla ristrutturazione dei bagni pubblici, in alcune stazioni della Roma Lido, mette quotidianamente in difficoltà molti pendolari.

La durata dei lavori di ristrutturazione

L’accordo quadro che era stato sottoscritto sul finire del 2022 da Astral, del valore di circa mezzo milione di euro, non ha sortito gli effetti sperati. Perché a fronte di una durata contrattuale che stabiliva in 310 giorni consecutivi la durata dei lavori, questi ultimi ancora non sono stati ultimati. “Alla stazione di Lido Centro sono apparentemente fermi. Dovevano terminare, così riporta il cartello di cantiere, nel marzo del 2023, quasi un anno fa” ha segnalato Marco Possanzini, il capogruppo del municipio X della lista Sinistra civica ecologista.

Le condizioni in cui versa la stazione Lido Centro, tra le più frequentate della linea ferroviaria, pongono degli interrogativi. “I cittadini vogliono sapere il motivo di questi ritardi e noi vorremmo sapere anche se sono previste delle penalità, visto che ci costano mezzo milioni di risorse pubbliche” ha sottolineato Possanzini. Il disagio che vivono gli utenti del servizio, poi, non si limitano soltanto alla stazione di Lido Centro.

Una lenta progressione

“Le ditte che sono state individuate per eseguire questi lavori, procedono ad una velocità di crociera che è quella di una lumaca stanca” ha osservato Roberto Spigai, il portavoce dei pendolari della Roma Lido. A testimoniare la lenta progressione dei lavori, mostra foto che riguardano l’area destinata ai bagni pubblici della stazione Lido Centro in un arco temporale che va da agosto ad oggi. Qualche miglioramento si nota, ma l’area resta ancora oggi un cantiere.

“Se i bagni non funzionano, in zone molto frequentate come Porta San Paolo ed a Lido Centro, finisce che ci rimettono le aree circostanti, che si trasformano in latrine, come avviene ad esempio nei sottopassi di Lido Centro. A Porta San Paolo erano apparsi i bagni chimici – una soluzione che nelle relative pagine social i pendolari avevano anche plaudito – ma dopo pochi giorni sono stati rimossi anche quelli” ha commentato sempre il portavoce dei pendolari.

Difficile andare al bagno

Al di là dell’appalto in corso, quello che doveva terminare a marzo, resta un problema generale di accesso ai servizi igienici. “A Tor di Valle i bagni ci sarebbero ma sono interdetti per la presenza, da sei anni, di un cantiere – ha aggiunto Roberto Spigai – e poi c’è un altro tema, che è quello dell’apertura e chiusura. Laddove i bagni ci sono, e funzionano, sono le ditte di pulizie a decidere quando possono fruiti e quindi lo sono in orari che coincidono con il loro servizio che magari termina alle 20, quando le stazioni sono ancora frequentate”.