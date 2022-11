Due treni della linea A per salvare la Roma Lido

Aumentare il numero dei treni per ridurre le attese alle banchine dei passeggeri. La richiesta, tante volte espressa dagli utenti della Roma Lido, e già rappresentata dal municipio X, sta cercando di fare breccia anche in Campidoglio.

Le lunghe attese

In Aula Giulio Cesare il consigliere Francesco Carpano, della lista Calenda, ha fatto propria la richiesta dei pendolari. “Sulla Roma-Lido c’è un servizio da schifo. Treni ogni 23 minuti che puntualmente accumulano ritardi che vengono comunicati solo quando ormai i passeggeri sono giunti in banchina, diventando 30 minuti di attesa reali. Una follia per chi deve andare a lavoro, a studiare o tornare a casa.” hanno ricordato il consigliere capitolino Francesco Carpano.

La situazione descritta è stata sperimentata dagli utenti della “MetroMare” anche all’inizio di questa settimana. . Sui binari, come testimoniato dai pendolari, sia nella mattinata di lunedì che in quella successiva, erano in attività soltanto quattro treni. L’esiguo numero di convogli a disposizione, ha inevitabili ricadute sulla frequenza dei passaggi. E’ di 23 minuti quando ne viaggiano cinque contemporaneamente, ma sale e raggiunge la mezz’ora quando, com’è successo all’inizio della settimana e com’è capitato spesso negli ultimi mesi, ne circolano soltanto quattro. Da qui la richiesta d’incrementare il numero dei convogli che, secondo il comitato dei pendolari, andrebbero presi attingendo alla flotta di CAF in uso sulla linea A.

La richiesta dei treni

“Per aumentare subito le corse bisogna spostare due treni dalla metropolitana e metterli sulla Roma-Lido, come chiesto da una nostra mozione che discuteremo in consiglio comunale e come chiedono da tempo i comitati dei pendolari insieme al decimo municipio, dove una mozione analoga è stata votata all’unanimità” hanno ricordato il consigliere Francesco Carpano ed il capogruppo del municipio X Andrea Bozzi.

La richiesta è stata presentata e verrà valutata dagli altri gruppi consiliari nel corso della prima seduta utile dell’assemblea capitolina. Ma non basta. Perché i disagi patiti sulla linea ferroviaria che collega Roma con Ostia, non riguardano soltanto le lunghe attese. “Il Sindaco dovrebbe prendere questa linea e rendersi conto dello stato nel quale sono ascensori, scale mobili, stazioni promesse ma mai realizzate, ma preferisce – evidentemente – stare asserragliato in Campidoglio” ha commentato Carpano.

Una questione di tempi

Ai colleghi dell’Aula Giulio Cesare, ora, il compito di valutare la richiesta dei due treni, da portare “subito dal servizio di linea metropolitano a quello della linea mare”. Se arriverà l’atteso via libera, poi sarà necessario omologare i due treni CAF richiesti, affinchè possano viaggiare sulla Roma Lido. Quindi il loro impiego, in ogni caso, non sarebbe immediato. Motivo per cui, con l’atto presentato in Campidoglio, si chiede di procedere con una certa urgenza.