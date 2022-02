Roma Lido, disattese le promesse del Campidoglio: scatta il sit-in ad Acilia

Il ruolino di marcia annunciato dal comune non è stato rispettato. Sulla Roma Lido continuano a viaggiare pochi treni. Ed i tre vagoni MA200 fermati dall’Anfisa, l’agenzia per la sicurezza ferroviaria, perché privi di revisione non sono ancora tornati sui binari.

Pochi treni sui binari

Le quotidiane lamentele dei pendolari, penalizzati dalla carenza dei passaggi, sono state raccolte dalla lista Calenda che, nel pomeriggio del 16 febbraio, ha previsto una mobilitazione. “La Roma-Lido è servita da un treno ogni 30 minuti circa, ed è l'unica infrastruttura che insiste sul decimo Municipio” ha ricordato il consigliere comunale Francesco Carpano, annunciando un sit-in davanti la stazione di Acilia.

La promessa disattesa

“La Giunta Gualtieri aveva promesso il doppio dei treni sulla tratta entro la fine di gennaio. Le promesse sono state però disattese, e ad oggi l'unica soluzione è quella di spostare due treni dalla metropolitana di Roma” ha ribadito Carpano. Il riferimento è agli annunci dell’assessore ai trasporti Eugenio Patané l’ultimo dei quali, all’inizio di gennaio, prospettava il ritorno di “sette convogli entro la fine del mese”.

I treni della metro sulla Roma Lido

Il numero di treni che circolano sulla ferrovia, è tale da esporre il servizio soggetto a frequenti critiche. Il 4 febbraio si è anche svolto in incontro, in modalità telematica, tra l’assessorato alla mobilità, il presidente della relativa commissione, con i referenti di Atac e del comitato pendolari della Roma Lido. In quella circostanza è stata espressa la richiesta, al vaglio, di utilizzare due treni della metropolitana sulla linea ferroviaria. Opzione che però non soddisfa i consiglieri della lista Calenda eletti in comune e municipio che il 16 scenderanno in piazza.

La trasformazione della Roma Lido

“Chiediamo non solo più treni, ma anche la realizzazione di più stazioni lungo la linea. E soprattutto vogliamo portare avanti la nostra proposta politica: unire la Roma Lido alla Linea B – ha ribadito Carpano, riprendendo un tema più volte espresso dalla lista Calenda durante la campagna elettorale Lo prevede il piano regolatore – ha ribadito il consigliere - eppure Gualtieri è fermo sulla posizione di non chiedere a Zingaretti il passaggio di competenze”. A fronte di questa situazione di stallo, è stata annunciata la richiesta di “una modifica al PUMS” il piano urbano della mobilità sostenibile, affinché “Roma si doti di un'unica linea metropolitana che vada dalla stazione di Rebibbia e Jonio fino al mare”.