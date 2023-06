Aspettando i nuovi treni, lungo la Roma Lido sono in arrivo le navette

I treni nuovi non arriveranno prima del 2025, 2026. E allora la Regione prova a metterci una toppa per cercare di limitare i disagi, ormai quotidiani. Ai convogli attuali, vecchi e malandati, verranno affiancate delle navette. A partire da settembre la Roma Lido verrà integrata con dei pullman che copriranno la tratta percorsa dai binari, anche se non con tutte le fermate previste dalla linea. Il presidente Francesco Rocca lo ha spiegato durante la conferenza stampa sui primi 100 giorni di mandato in Regione.

"Proprio ieri ho incontrato i comitati dei pendolari della Roma-Lido e della Roma-Viterbo. Ma io non ho la bacchetta magica. I treni ordinati dalla precedente giunta arriverammo tutti tra il 2025 e 2026" ha chiarito Rocca, annunciando poi la novità. "Noi cosa possiamo fare? Abbiamo deciso di istituire, da settembre, delle navette aggiuntive ogni 10-15 minuti, con i pullman, ma non sull'intero percorso fino al centro. Pensiamo ad esempio dal lido alla Magliana o da Acilia sempre alla Magliana senza fermate intermedie".

In arrivo nuovo personale

E sempre sul fronte della Roma Lido e anche della Roma Viterbo, tra le novità messe in atto in questi 100 giorni e rivendicate dal presidente del Lazio ci sono gli investimenti per aumentare il personale in servizio sui treni. Circa un milione di euro e una delibera regionale che autorizza Astral spa al reclutamento di 20 unità di personale per la gestione delle due infrastrutture ferroviarie.

Diverse le figure per cui sarà attivata la procedura di reclutamento, tra capo stazione, operatore tecnico, coordinatore ferroviario, capo unità tecnica, operatori scambi cabina, operatori qualificati. "Si tratta di un provvedimento necessario per reintegrare la dotazione organica, funzionale a garantire il rispetto dei livelli di sicurezza ferroviaria previsti dalla normativa di settore e dalle relative disposizioni attuative - spiega ancora il presidente - le nuove unità di personale aiuteranno a offrire un servizio più puntuale e a garantire le migliori condizioni di lavoro".