Roma lido, protesta senza fine: la rabbia arriva in Campidoglio

Un treno ogni trentanove minuti. Le attese sulle banchine della Roma Lido, nelle fermate che sono rimaste ancora in funzione, hanno assunto tempi biblici. Sulla linea sono rimasti in funzione soltanto tre CAF300. La maggior parte dei mezzi, vecchi e privi di manutenzione, sono fermi dallo scorso autunno. Gli ultimi ad essere bloccati dall’ANSFISA, perchè sprovvisti di revisione, risalgono allo scorso novembre.

Il tracollo dell'ultimo anno

Anche i tre CAF però non sono esenti da problemi e, quando uno di loro entra in manutenzione, la frequenza dei passaggi in stazione anche nelle ore di punta sfiora i 40 minuti. Un’eternità. Il servizio, già in passato considerato tra le peggiori linee ferroviarie d’Italia, nell’ultimo anno ha così subito un ulteriore tracollo. E per questo, dopo gli incontri e le promesse disattese dal comune, i pendolari hanno deciso di portare le loro richieste in piazza del Campidoglio, con un appuntamento convocato per il 5 aprile alle ore 14.30.

La mobilitazione

“Siamo stufi di essere trattati da cittadini di serie B” si legge nei volantini che annunciano la mobilitazione. Una considerazione che è accompagnata dalla richiesta di “treni” da immettere “subito” in servizio. “La Roma Lido ha avuto in tracollo di treni, ridotti di due terzi nel giro dell’ultimo anno” ha ricordato Roberto Spigai del Comitato Pendolari “per questo chiediamo di spostare due treni Caf300 dalla linea A, che è in leggera crisi di disponibilità ma che resta la migliore di tutte le metropolitane romane, a favore di una linea che ha subito un crollo”.

I treni richiesti

I mezzi attualmente in uso sulla linea rossa della metro, dovrebbero essere riadattati. Occorre sistemare il pantografo, il predellino ed effettuare qualche intervento all’interno dei vagoni. Ma la spesa per realizzarli dovrebbe essere contenuta. “Anche il municipio X e successivamente il IX ha chiesto all’assessorato al Campidoglio d’intervenire per incrementare le corse ma il Campidoglio continua a prendere tempo. Visto che non si è dato seguito alle richieste di due municipi, che si sono espressi all’unanimità, abbiamo deciso di mobilitarci”. Per tornare a ribadire, innanzitutto, che alla Roma Lido i servono dei treni. Con una certa urgenza.