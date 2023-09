Roma Lido, i treni restano pochi: si va verso la limitazione delle corse ad Eur Magliana

Sono troppo pochi i treni a disposizione della linea Roma Lido. I due convogli attesi dalla metropolitana, tante volte annunciati, non sono mai arrivati. E con l’esiguo numero di convogli a disposizione, il servizio ferroviario resta sofferente. Al punto da far prospettare un “ritorno all’antico”: la limitazione del percorso.

La limitazione delle corse a Magliana

“Si sta prospettando lo scenario già vissuto in passato, ad esempio tra il luglio del 2021 ed il febbraio del 2022. In sostanza le corse verrebbero ridotte per attestarsi, questa volta, alla fermata di Eur Magliana” ha spiegato Roberto Spigai portavoce del comitato pendolari Roma Lido. La notizia è emersa nel corso di una recente riunione convocata presso l’assessorato alla mobilità del Lazio, visto che dal luglio 2022 il servizio è passato in gestione a Cotral, società in house della regione.

Le attuali frequenze dei passaggi

All’appuntamento, risalente al 15 settembre, hanno partecipato i comitati dei pendolari della Roma Lido e della Roma Nord, l’amministratore unico di Astral e l’assessore regionale Fabrizio Ghera. La linea dovrà provvisoriamente essere limitata da Colombo a Magliana, come del resto fatto per gli stessi motivi quando il servizio era gestito da Atac. Perché? “Ad oggi ci sono soltanto quattro treni che viaggiano sui binari e questo significa che la frequenza dei passaggi, quella schedulata, è di ogni 22 minuti. Ma già oggi ci sono alcune fermate dove i passeggeri non riescono a salire, e parlo in particolare di quelle di Acilia, Casal Bernocchi, Vitinia”. Chi non sale, è costretto ad attendere altri 22 minuti il passaggio del convoglio successivo.

Una soluzione emergenziale

“Non si può decentemente affrontare l'aumento dell'afflusso autunnale e scolastico dei passeggeri solo attivando due linee di pullman privati, integrativi del servizio della Roma Lido” ha sottolineato il comitato dei pendolari. E visto che il numero di utenti con l’entrata a regime delle scuole, degli uffici e delle attività sportive, ad ottobre dovrebbe aumentare, la situazione rischia di deflagrare. “In questa fase emergenziale, per incrementare la frequenza delle corse portandole da subito a 18 minuti e un mese dopo a 15, non resta altro da fare che interrompere la linea ad Eur Magliana” ha chiarito Spigai.

Da quando diverrà effettivo questo che, a tutti gli effetti, può essere considerato un disservizio? Non c’è una data ancora. “Immaginiamo che questa scelta, che potrebbe essere scongiurata solo con l’imminente arrivo di nuovi treni, diverrà operativa per la metà di ottobre” ha commentato il portavoce dei pendolari. Dalla regione fanno sapere che quella è una tra le possibilità al vaglio e che, nei prossimi giorni, verranno forniti maggiori dettagli.