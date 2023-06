Roma Lido: con il Giubileo arrivano i soldi per due nuove stazioni

Dodici milioni e mezzo di euro per realizzare due nuove fermate della linea Roma Lido. E’ questa la somma che il nuovo Dpcm ha previsto di destinare per la bistrattata ferrovia, in previsione del Giubileo.

Le fermate in questione si trovano nel quartiere Giardino di Roma, nel territorio del municipio X, ed al Torrino Mezzocammino, nel vicino municipio IX. Si tratta di interventi a lungo attesi e già approvati con conferenze di servizi ormai anche piuttosto datate visto che, nel caso del quartiere dedicato ai fumetti, si è conclusa nell’ormai lontano 2006. La realizzazione di quest’infrastruttura è peraltro considerata nevralgica per un popoloso quadrante, abitato da oltre 50mila persone e rimasto orfano anche del corridoio della mobilità originariamente previsto nella zona.

La fermata Giardino di Roma

I due interventi, considerati “essenziali”, fanno quindi parte del pacchetto di opere previste per il Giubileo ed avranno come soggetto attuatore Astral, subentrata nel 2021 ad Atac nella gestione della rete infrastrutturale della Roma Lido. Per quanto riguarda la fermata di Giardino Di Roma, consentirà di collegare il quartiere, che sorge su via Malafede tra la via Cristoforo Colombo e l’Ostiense, con il litorale e con il resto della Capitale. La fermata di Giardino Di Roma è prevista dal Piano regolatore ed a più riprese, anche sulla spinta degli abitanti e del municipio, il Campidoglio si era dichiarato pronto a realizzarla. Per la fine dell’anno, secondo il Dpcm, si dovrà arrivare alla progettazione esecutiva e per l’inizio del 2024 dovranno essere aggiornati i pareri della conferenza dei servizi che si era svolta dieci anni fa, nel 2013. A disposizione di Astral ci sono 5 milioni di euro.

La fermata Torrino Mezzocammino

Per quanto riguarda la nuova fermata del Torrino Mezzocammino, “s’innesta sulla storica linea Roma - Lido posizionata agli estremi del quartiere Mezzocammino, nell'area lambita a nord dal Grande Raccordo Anulare, ad ovest da Via Ostiense e la via del Mare, a sud da via di Mezzocammino e ad est – si legge nel Dpcm - da via Cristoforo Colombo”. Anche per quest’infrastruttura, per la quale vengono messi a disposizione 7,5 milioni di euro, è previsto il rinnovo dei pareri espressi nella conferenza dei servizi nel 2006. Il ruolino di marcia prevede che arrivino nel primo trimestre del 2004 per consentire l’affidamento ed il successivo avvio dei lavori per lo stesso anno. La costruzione della fermata aveva alimentato, negli ultimi anni, anche una raccolta firme sostenuta da Legambiente e dai comitati di quartiere del quadrante.

“Grazie al governo Meloni arrivano fondi importantissimi per supportare la mobilità sulla ferrovia Roma- Lido, a dimostrazione della grande attenzione che l’esecutivo nazionale ha nei confronti della Capitale e la mobilità sostenibile” ha commentato la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Francesca Barbato.

Il sovappasso pedonale

Le due nuove fermate non sono le uniche opere della Roma Lido che beneficeranno di fondi giubilari. Un milione di euro viene messo a disposizione di Roma Capitale per la costruzione di un sovrappasso pedonale che serve a mettere in collegamento la stazione di Acilia con il quartiere di Dragona. L’intervento verrà realizzato con un cofinanziamento del Comune di Roma per un altro milione e mezzo di euro. L’opera deve essere collaudata per il 2025.

I due parcheggi della Roma Lido

Altro finanziamento giubilare arriva per il progetto che prevede la realizzazione di 2 parcheggi a servizio della nuova stazione metropolitana di Acilia – Dragona. Il primo parcheggio, ubicato in prossimità dell’incrocio tra Viale dei Romagnoli e Via Carlo Casini, interesserà un’area di 2.337 mq sui cui verranno realizzati n. 92 stalli (66 destinati auto, 2 per disabili e 24 per motocicli). Tempi previsti dal cronoprogramma 26 settimane. L’altro parcheggio si trova a largo Umberto Lilloni è più gande e prevede 249 stalli, di cui 193 destinati alle auto. In questo caso i lavori dovranno essere conclusi in 52 settimane, vale a dire in un anno. I due parcheggi già beneficiavano di 2,5 milioni di euro previsti nel piano investimenti 2019-2021 e proviene dal bilancio di Roma Capitale. A questi fondi si sommano i 2 milioni di euro di risorse giubilari.