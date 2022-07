Roma Lido, nuove fermate con i fondi del Giubileo: una sarà in via di Mezzocammino

Ci sono almeno 50mila persone, stima fatta in difetto, che attendono da oltre dieci anni la realizzazione d' una stazione ferroviaria della Roma Lido. Sono gli abitanti che popolano il quadrante di Tor de’ Cenci, Spinaceto, Villaggio Azzurro e Torrino Mezzocammino. Stanchi di poter contare solo sulle linee di trasporto pubblico su gomme, questi cittadini non hanno mai smesso di rivendicare l'esigenza della preziosa infrastruttura.

Roma Lido e Giubileo

Le raccolte firme, le assemblee pubbliche, gli incontri con i rappresentanti istituzionali di regione e comune, hanno in questi anni contribuito a mantenere i riflettori accesi sull’intervento. Di cui, per ora in maniera ancora timida, è tornata a parlare l’amministrazione cittadina. A margine di una commissione mobilità svoltasi a metà luglio, Giovanni Zannola, il consigliere che la presiede, aveva annunciato che sulla Roma Lido erano emerse “notizie confortanti” facendo riferimento sia agli “investimenti per l’ammodernamento delle stazioni “ che al ripristino dei cantieri di Tor di Valle e Acilia sud, previsti “nei prossimi mesi”. Il consigliere aveva fatto riferito anche “all'inserimento delle fermate Giardino di Roma e Torrino MezzoCammino nelle opere giubilari”. Quindi, rispettivamente, una nel municipio X e l’altra nel territorio del municipio IX.

“Per ora possiamo dire che le due fermate, che sono previste dal piano regolatore generale, verranno realizzate nel contesto delle opere giubilari” ha ribadito Zannola, raggiunto telefonicamente da Romatoday. Notizia confermata anche dall’assessorato capitolino alla mobilità. “Adesso stanno realizzando i progetti di fattibilità tecnico economica, speriamo che il Giubileo riesca a dare la spinta necessaria a velocizzare gli interventi”. Impossibile per ora fare delle previsioni. Ma c’è dell’altro.

Dove sarà realizzata

L’infrastruttura attesa nel quadrante del municipio IX “verrà realizzata nell'area che oggi ospita i rottamatori di auto alla fine di via di Mezzocammino” ha fatto sapere Manuel Gagliardi, il presidente della commissione urbanistica municipale. “L'opera sarà realizzata dalla Regione Lazio tramite la società Astral s.p.a che oggi cura l'ammodernamento della linea che presto diventerà "Metro-mare”. L’ubicazione non è secondaria. “Non sarà in via Trafusa, al Torrino Mezzocammino, poiché quell’operazione non era contemplata dal piano regolatore e sarebbe stato necessario avviare una variante urbanistica” ha chiarito Gagliardi.

La sede indicata, quindi, si trova sulla strada che porta verso la via Ostiense. Sotto le colline di Vitinia, subito dopo l’abitato di Tor de’ Cenci e del Villaggio Azzurro. “Accogliamo con soddisfazione questa notizia perché l’area dov’era l’autodemolitore, in via di Mezzocammino, è sempre stata quella richiesta anche dal nostro comitato di quartiere. L’ipotesi di via Trafusa, infatti, è arrivata successivamente – ha commentato Guido Basso, presidente del Cdq di Tor de’ Cenci e Spinaceto – speriamo che adesso ascoltino anche le altre richieste che avevamo legato alla realizzazione di quest’intervento, come il parcheggio di scambio da 800 posti, il bus navetta per portare i passeggeri alla stazione ed anche un raddoppio di via Mezzocammino, perché sono opere che riteniamo indispensabili”.

I benefici per il popoloso quadrante

Le indicazioni che arrivano dal territorio, almeno per quanto riguarda la fermata della Roma lido nel municipio IX, sono chiare. L’importanza dell’infrastruttura, in un’area che ha già dovuto rinunciare al corridoio della mobilità Eur- Tor de’ Cenci, è intuibile. Consentirebbe a molti utenti, nella periferia sud della capitale, di rinunciare a prendere il mezzo privato intasando, nelle ore di punta, la via Pontina e la Colombo.