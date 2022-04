Roma Lido, viaggiano solo tre treni. Pendolari in Campidoglio: "Ne servono altri due"

Sulla Roma Lido, la frequenza di passaggio dei treni continua ad essere alternate. Nella giornata del 26 aprile, verso le 17, gli utenti hanno dovuto aspettare in banchina anche 37 minuti. Un tempo infinito prima di veder passare un convoglio che, a quel punto, risulta inevitabilmente pieno.

Le richieste dei comitati

Il ritorno sui binari di un quarto treno Caf, ha consentito il 9 aprile di riaprire tutta la tratta, da un capolinea all’altro. Ma non è stato sufficiente per stabilizzare la frequenza dei passaggi. Un obiettivo che i passeggeri, attraverso i relativi comitati, sono tornati a chiedere ai rappresentanti eletti in comune. “Oltre il problema prioritario dei treni mancanti, che ci costringe a frequenze irregolari” la delegazione di pendolari ricevuti in Campidoglio, ha chiesto contezza di “cantieri fermi da 4 anni”, delle barriere architettoniche che continuano ad essere presenti in tante fermate. Ed anche della futura stazione di Giardino di Roma. Ma soprattutto sono tornati a ribadire l’esigenza di portare, sulla Roma Lido, 2 treni della metro A. Con interventi di poca spesa, potrebbero infatti essere messi a disposizione della Roma Lido.

I treni della metro A

“Abbiamo il dovere di intervenire il più velocemente possibile partendo dal problema in questo momento più urgente ossia fare in modo che i due treni dismessi dalla linea della metro A siano nel più breve tempo possibile utilizzati sulla Roma Lido perché è inaccettabile che in direzione Roma ci siano corse ogni 30 minuti, una vera follia” ha commentato il capogruppo di Europa Verde Nando Bonessio, che ha partecipato all’incontro con i pendolari insieme alla presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli, alla capogruppo democratica Valeria Baglio ed al consigliere Francesco Carpano della lista Calenda.

La promessa del Campidoglio

“Ci è stato fornito un quadro delle difficoltà e dei problemi che quotidianamente vivono tantissimi cittadini – ha sintetizzato la presidente Svetlana Celli, che ha dichiarato l’intenzione di “assicurare risposte certe attraverso un dialogo costante con i territori ed una proficua sinergia istituzionale con la regione Lazio”. Dalla presidente dell’aula Giulio Cesare è arrivata la promessa di attivarsi “per un confronto” con l’assessorato alla mobilità, finalizzato ad individuare, “le soluzioni migliori e più efficaci che potranno essere messe in campo dalla nostra amministrazione”.

“La presidente ed i capigruppo presenti – hanno confermato i delegati dei comitati che hanno preso parte all’appuntamento in comune – si sono impegnati a rispondere in un prossimo incontro previsto nel giro di qualche settimana. Li prenderemo sul serio”.