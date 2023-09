Metromare, Cotral smentisce lo stop ad Eur-Magliana

Le corse della Metromare non subiranno limitazioni ad Eur Magliana. Cotral, che dal 2022 è subentrata ad Atac nella gestione di quella che i romani conoscono anche come Roma Lido, sostiene di non voler ridurre il percorso, accorciando temporaneamente il capolinea di due fermate.

La precisazione di Cotral

“In merito alla notizia riportata da alcuni organi di informazione circa la limitazione delle corse della linea ferroviaria Metromare alla stazione di Eur Magliana a partire dal mese di ottobre, l'azienda – si legge in una nota inoltrata il 23 settembre da Cotral Spa – smentisce di aver mai avanzato ufficialmente tale ipotesi, né di aver indicato date di partenza per la variazione del servizio”.

L'incontro in regione

Come è nata questa ipotesi? E’ scaturita da un incontro che i comitati dei pendolari, della Roma Lido e della Roma Viterbo, hanno avuto venerdì 15 settembre in regione. Come riferito dal comitato dei passeggeri che impiegano la linea ferroviaria che collega la città con Ostia, quella di limitare il percorso è stata una delle opzioni messe sul tavolo. Un tavolo a cui, come abbiamo già avuto modo di scrivere, non era presente Cotral che, di conseguenza, non è mai stata indicata da Romatoday come il soggetto ad aver prospettato la possibilità di ridurre il tragitto dal capolinea di Colombo alla stazione Eur Magliana.

Una limitazione già sperimentata

L’eliminazione di due fermate dall’abituale percorso della Roma Lido, è stata già sperimentata in passato. Ad esempio, avevano ricordato i pendolari, tra luglio 2021 e febbraio 2022. Una decisione, all’epoca, motivata dal ridotto numero di convogli sui binari che, ancora oggi, continuano ad essere pochi. A settembre il servizio è stato infatti garantito con una frequenza di passaggio, “schedulata in 22 minuti” ha recentemente sottolineato Roberto Spigai, del comitato, perché “a settembre hanno viaggiato mediamente solo 4 treni”. Uno scenario non più replicabile ad ottobre quando, le scuole a regime e la ripresa di tutta una serie di attività sportive e sociali, porterà in banchina più passeggeri che a settembre.