Tutto pronto a Roma e nel Lazio per la di presenza di Cambiamo in piazza

“È tutto pronto a Roma e nel Lazio per la “duegiorni” di presenza in piazza, organizzata per sabato 22 maggio e domenica 23 maggio dal comitato promotore regionale di Cambiamo, in coordinamento e in sinergia con i comitati cittadini locali. L’evento si inserisce all’interno della campagna nazionale di adesione 2021 a Cambiamo, fortemente voluta dal movimento politico guidato da Giovanni Toti. Sabato e domenica, dunque, saranno giorni di sensibilizzazione e radicamento sul territorio. “E anche il Lazio è pronto a fare la sua parte - sottolineano Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo, e Mario Abbruzzese, responsabile del comitato promotore Cambiamo Lazio -. Amministratori, esponenti locali, attivisti e volontari: in tanti si stanno mobilitando per la doppia giornata nazionale di adesione al nostro partito e per la campagna del 2x1000. Saremo presenti con il nostro gazebo e il nostro simbolo in decine e decine di Comuni delle province del Lazio e anche a Roma, dove faremo sentire la nostra voce nei municipi. Un impegno forte e una attenzione importante, per cui ringraziamo già da adesso tutti coloro che si stanno attivando per far crescere e radicare Cambiamo. L’evento sarà anche e soprattutto l’occasione per confrontarci democraticamente con i cittadini e far conoscere le nostre azioni a difesa di famiglie e imprese”, concludono Palozzi e Abbruzzese.