A Roma est 52 nuovi alloggi popolari "green" e un'area attrezzata

Cinquantadue nuovi alloggi di edilizia pubblica sorgeranno a Vecchia Ponte di Nona/Villaggio Falcone, nel VI municipio. Il cantiere per la loro realizzazione è stato inaugurato il 5 ottobre dall'assessore all'urbanistica e alle politiche abitative Massimiliano Valeriani e dal vicepresidente della regione Lazio Daniele Leodori.

La regione Lazio realizzerà due palazzine con 26 alloggi ciascuna

Con un finanziamento di 9 milioni di euro (che nel complesso arrivano ad un totale di 15), nell'ambito del programma di edilizia sovvenzionata previsto nel comparto 9 del piano di zona 20 Ponte di Nona, la regione realizzerà due palazzine di tre piani, ognuna con 26 alloggi con una media di 54 mq ciascuno. L'area interessata è compresa tra via Padre Ezechiele Ramin e via Padre Damiano de Veuster. Tutti gli appartamenti al pianterreno avranno giardini di pertinenza e saranno privi di barriere architettoniche. Entrambi gli stabili saranno realizzati in classe energetica A.

Edifici pronti in due anni

I nuovi edifici, tra i quali la ditta realizzerà anche un'area verde con uno spazio attrezzato e nuovi alberi, saranno completati auspicabilmente in 2 anni. "Inauguriamo un intervento atteso da decenni - commenta Valeriani - si tratta di due edifici green con bassi consumi energetici e dotati di ampi spazi verdi, con cui dimostriamo che anche l’edilizia pubblica può e deve essere di qualità ed efficienza". “Coniugare le esigenze abitative con quelle ambientali - aggiunge Leodori - è la linea che abbiamo seguito durante il nostro governo e di cui anche oggi possiamo toccare con mano i risultati. Oltre 50 appartamenti che saranno messi a disposizione dei cittadini di un’area con alta densità abitativa in una delle zone periferiche della Capitale".