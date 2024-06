Impianto a biomasse a Roma est, il VI municipio incontra la Regione per fermare il progetto

L’impianto a biomasse su via Prenestina sta allarmando i cittadini del VI Municipio, in particolare quelli che vivono tra Colle Monfortani e Colle Prenestino. Una struttura che accoglierà 75 mila tonnellate l’anno di rifiuti organici realizzata dall’azienda Agricola Salone. Mentre i residenti sono sul piede di guerra, la politica sta cercando di fermare un progetto che, ormai, sembra viaggi spedito verso la realizzazione.

Impianto a biomasse su via Prenestina

A fine maggio, l’area A.I.A. della Regione Lazio aveva dato il via libera all’impianto, bocciato invece nel 2021. Dopo un ricorso al Tar e la modifica del progetto secondo le indicazioni dei giudici, l’impianto ha superato tutti i paletti tecnici. I comitati di zona hanno già promesso nuovi ricorsi al Tar mentre il VI Municipio ha approvato un documento con il quale esprime la sua contrarietà all’opera.

Incontro in Regione Lazio

Lunedì 24 gennaio il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, insieme assessore alla Sanità, Romano Amato, e all’ambiente, Cristiano Bonelli, hanno incontro alla Pisana l’assessore al Ciclo dei rifiuti, Fabrizio Ghera, proprio in virtù della risoluzione municipale approvata in consiglio. L’obiettivo era quello di capire se ci sono i margini per fermare l’avvio dei cantieri come richiesto, ad esempio, dal Movimento 5 stelle in Regione.

“L’iter non è ancora chiuso, però: l’ultimo parere spetta alla Città Metropolitana, guidata dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri” dice Nicola Franco in una nota rispendendo, di fatto, la responsabilità al primo cittadino della Capitale. “Il Municipio si è mosso rispettosamente alla risoluzione votata alcune settimane fa, ribadendo la propria contrarietà all’impianto vista la presenza nell’area degli impianti Ama di Rocca Cencia e di numerose discariche abusive, tanto da farci conoscere come ‘Terra dei fuochi di Roma Est” ha sottolineato ancora Franco.

Incontro con i cittadini

A margine della riunione, l’assessore Ghera e la consigliera Laura Corrotti hanno promesso che, a breve, incontreranno i comitati di quartiere. Questi pensavano di aver vinto la loro battaglia quando, nel 2021, era arrivato lo stop al progetto perché non compatibile con l’ambiente.

Incontri pubblici

Venerdì 21 maggio c’è stato un nuovo incontro dei comitati per discutere del progetto al quale hanno partecipato, soprattutto, esponenti locali e regionali del M5S e del Pd. Un comportamento, secondo Franco, “strumentale” messo in atto “dalle opposizioni: prima sottoscrivono e votano unanimemente la risoluzione del Municipio, poi non perdono occasione di gettare benzina sul fuoco, partecipando a iniziative pubbliche attaccando la maggioranza che governa il territorio e, in particolare, la Regione, colpevole di governare da un anno appena”.

“In attesa dell’ultimo parere di Città Metropolitana – conclude la nota di Franco - continueremo ad interessare anche gli uffici dell’ambiente della Regione Lazio affinché il quadro sia sempre più chiaro”.