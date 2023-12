Trasporti, firmata la convenzione per "elettrificare" i depositi Atac degli autobus

Via le pompe di benzine, dentro le colonnine elettriche. Anche i depositi dei mezzi devono adeguarsi all’avvento della mobilità senza emissioni. Cambieranno volto i depositi dei bus di Portonaccio, Trastevere, Grottarossa e Tor Sapienza che dovranno essere “pronti” ad accogliere i 411 autobus attesi per il giubileo 2025. Lavori urgenti visto che, secondo gli annunci, i primi 108 mezzi saranno a disposizione entro il 2024.

Elettrificazione delle rimesse

“Elettrificare” le rimesse significa, banalmente, rendere idonee a gestire mezzi elettrici. In particolare, servirà installare le stazioni di ricarica per dare “energia” ai mezzi. Stazioni che dovranno poi essere installate anche lungo i percorsi che verranno effettuati dai nuovi mezzi. 202 nuovi autobus da 12 metri andranno infatti nei depositi di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza. 194 bus, sempre da 12 metri, per Grottarossa e Tuscolana. 15 autobus da 18 metri, i cosiddetti “jumbo”, sono destinati all’autorimessa di Grottarossa. In programma, poi, il restyling del deposito di Porta Maggiore dei tram, un intervento che causerà lo stop ai convogli su binari per tutta la prossima estate.

Gara per gli autobus aggiudicata

Con l’annuncio della convenzione con Atac per l’elettrificazione dei depositi, Patanè ha fatto sapere che è stata affidata la gara da 292 milioni di euro per la realizzazione dei 411 autobus elettrici per il Giubileo. Un traguardo importante visto che, in una recente audizione in commissione Giubileo, l’assessore aveva sottolineato come fosse indispensabile evitare ricorsi e firmare i contratti prima della fine del 2023. “La produzione è già avviata – ha detto in una nota Patanè - per questo ringrazio il dipartimento mobilità per il grande lavoro svolto che ci consentirà di rispettare le scadenze e le milestone previste dal Pnrr”.

Progetto Full Green

“Il progetto 'Full Green' – dichiara, in una nota, l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - prevede l'arrivo entro il 2026 di 411 autobus elettrici, di cui i primi 108 entro il 2024: era urgente dunque elettrificare e riqualificare alcuni depositi esistenti al fine di ospitare i nuovi bus. In tutto saranno cinque i depositi interessati: ai già citati Trastevere, Portonaccio, Grottarossa e Tor Sapienza, si aggiungerà anche quello di Piazza Ragusa che è attualmente di proprietà dell'amministrazione Comunale e non di Atac e che sarà oggetto di valutazione di una proposta di Project financing”. Per quest’ultima il partner privato dovrebbe essere Enel X. Inoltre, il proetto “Full Green” per il trasporto di Roma è in linea con gli stessi obiettivi per quanto riguarda i mezzi utilizzati per il trasporto periferico, anche questi destinati ad essere completamente elettrici.

Nuova flotta

“L’arrivo dei bus elettrici – conclude Patanè – ci permette di compiere un ulteriore passo in avanti sulla strada del rinnovamento radicale della flotta Atac, che sarà più ecologica, moderna e confortevole a beneficio della qualità e dell’efficienza del trasporto pubblico e della sicurezza dei cittadini. Grazie a 411 autobus elettrici e agli oltre 1000 nuovi mezzi che arriveranno entro il 2026, a Roma avremo una flotta con l'età media tra le più basse in Italia, e con sistemi avanzati come il Tap&Go che sta continuando ad avere un successo straordinario”.