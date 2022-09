Il consigliere Pd denuncia i lavori fatti male: "In tutta risposta sono stato aggredito"

Una normale interlocuzione tra un esponente politico e il titolare di una ditta è trascesa in un acceso battibecco. Motivo del contendere: i lavori di rifacimento del manto stradale fatti male.

Uno dei due "contendenti" è l'ex assessore al commercio e allo sport del II municipio, Andrea Alemanni, oggi consigliere Pd in assemblea capitolina. L'accaduto lo racconta proprio lui su Facebook: "Faccio l'amministratore da 15 anni - esordisce - eletto 4 volte sempre con i voti delle persone e mai, dico mai mi sono rivolto con maleducazione agli uffici, ai fornitori, agli interlocutori. Ho sempre cercato di risolvere i problemi. Stamattina sono stato letteralmente preso a insulti in mezzo alla strada".

Nel video che accompagna il post-sfogo si capisce il motivo dello scontro: l'asfalto su via Lorenzo il Magnifico, strada che unisce la stazione Tiburtina a piazza Bologna, è stato steso apparentemente non a regola d'arte. "Era stato appena fatto il lavoro - racconta anche a RomaToday - e la ditta era lì. Mi sono presentato e ho chiesto che ci mettessero mano, anche perché le caditoie erano state otturate completamente. Il sedicente titolare della ditta mi ha insultato, chiedendomi chi cavolo fossi e cosa volessi e dicendomi che non ne capivo nulla. Gli ho fatto notare delle caditoie e allora lui ha preso una manciata di terra da dentro una di queste e me l'ha tirata sui piedi".

Alemanni è stato "aggredito verbalmente e non solo". Un episodio che non avrà conseguenze in altre sedi, conferma il consigliere capitolino: "Non vado dai carabinieri - conferma - ma adesso basta, stanno eseguendo i lavori in maniera indecente, si deve rendere pubblico il modo in cui vengono svolte certe opere. Parliamo di un appalto da 800.000 euro".

L'appalto è relativo ad "interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante piazza Bologna-San Lorenzo", una gara partita nel 2020, con una rimodulazione del quadro economico approvata a maggio scorso. I lavori sarebbero dovuti finire a marzo 2022, come indicato sul cartello del cantiere, ma una serie di sospensioni hanno dilatato i tempi e adesso, in base a quanto è possibile sapere, la fine dei lavori dovrebbe essere per metà ottobre.

Sotto al post di Alemanni, ha risposto il presidente della commissione lavori pubblici del municipio, Marco Pineschi: "I servizi essenziali come quelli alla persona e la cura e la manutenzione urbana, ambientale e del verde - scrive - dovrebbero essere tutti internalizzati per quello che mi riguarda. Si taglia e si risparmia la spesa pubblica sui servizi superflui, non sui servizi essenziali che costituiscono il nocciolo e l’essenza della funzione e del senso del gettito, della tassazione e della fiscalità generale. Un abbraccio fortissimo e adesso Andrea, giuro che me ne occuperò e andrò a visionare di persona".