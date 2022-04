Roma cura Roma, 457 eventi di pulizia. Gualtieri: "La città così è più bella"

457 interventi di pulizia e decoro, 395 realtà e circa 14mila persone coinvolte. Sono questi i numeri della prima edizione di ‘Roma cura Roma’, l’evento di pulizia promosso dall’amministrazione capitolina in collaborazione con Retake, Legambiente, WWF, CeSV, Fai e il supporto di Ama. “Una città che si prende cura di tutti e la cittadinanza che si prende cura di Roma” ha commentato a margine dell’evento Sabrina Alfonsi, assessora all’ambiente della giunta capitolina che ha documentato le varie tappe della giornata dai suoi profili social. All’evento anche la presenza del sindaco Roberto Gualtieri che commentato: "Oggi è stata una giornata di festa, 'Roma cura Roma' ha avuto una risposta straordinaria".

Distribuite oltre 1400 fratini e 10mila mascherine

Dal centro alla periferia, passando dal ‘biondo’ Tevere e il mare di Ostia. Tanti gli appuntamenti che si sono svolti nella giornata di sabato 9 aprile. L’evento, già fissato in calendario per la settimana scorsa, era stato posticipato a causa del maltempo. Per l’occasione, il Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale e Ama hanno garantito la fornitura di 1.400 fratini, 1.400 tra scope e ventole, 10mila mascherine, 8.500 paia di guanti, 32.550 sacchi di raccolta, 600 pale, 400 tute, 80 raccogli immondizia, 35 stecche per panchine.

Ama ha messo in servizio più di 70 spazzatrici a supporto degli interventi maggiormente significativi e nel corso dell’intera giornata sono previsti oltre 140 servizi di spazzamento meccanizzato. Sono poi stati effettuati servizi integrativi di pulizia e raccolta con mezzi a vasca e macchine “madri”, che coinvolgeranno le oltre 60 sedi di zona e le 5 autorimesse. 23 le auto abbandonate e 18 gli scooter rimossi dalla Polizia Locale, mentre il Servizio Giardini comunale ha effettuato 34 interventi e l’Ufficio del decoro 14 operazioni di ripristino.

Gualtieri: "Risposta straordinaria"

"Oggi è stata una giornata di festa: #RomacuraRoma ha avuto una straordinaria risposta, con oltre 14mila cittadini e centinaia di associazioni e comitati che hanno organizzato spontaneamente ben 457 iniziative per rendere la nostra città più bella, decorosa e pulita. Molti lo fanno regolarmente, attraverso associazioni storiche del volontariato, altri hanno deciso di contribuire oggi" ha detto Gualtieri a margine dell'evento. Infine: "E noi, come Amministrazione, abbiamo voluto aiutarli fornendo insieme ad Ama un supporto logistico. Sono convinto che per avere una grande svolta #Roma abbia bisogno di una Amministrazione che fa il suo lavoro ma anche di un grande senso civico e amore per la città".

Le attività realizzate sabato 9 aprile

Tra le associazioni partecipanti figurano Agesci, Acli, A.S. Roma, Fondazione S.S. Lazio, Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Lipu, Marevivo, Masci, Tevere Day, Facoltà di Architettura, istituti scolastici e decine di comitati di quartiere. Tra gli interventi, la pulizia e lo sfalcio dell’area di Porta Pia ad opera dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, della Fondazione S.S. Lazio che su pulizia e cura del verde a Ppiazza della Libertà nel quartiere Prati, dell’A.S. Roma per un’operazione di cleaning a Largo Gaetano Agnesi e a Piazza S. Maria Liberatrice. Inoltre, l’iniziativa di pulizia e abbellimento di Largo Zappalà-via Leonardi in VII Municipio con l’Associazione “Roma Skateboarding” e, infine, con il Gruppo AGESCI la cura delle aiuole e la pulizia di largo Pannonia e con Acli la cura di una parte di Piazzale Ostiense.