Roma cura Roma, i volontari puliscono la città

Nei giorni in cui Roma vive una nuova emergenza rifiuti, si è svolta la seconda edizione edizione di “Roma Cura Roma”, l’evento ideato e organizzato dall’assessorato all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma capitale con la partecipazione di otto Associazioni co-promotrici. Una giornata dedicata alla cura collettiva di strade, piazze, parchi e aree verdi in tutti i municipi cui hanno aderito 323 tra associazioni di volontariato, comitati di quartiere, gruppi e singoli cittadini che hanno programmato 432 interventi. Oltre 15.000 i cittadini coinvolti.

"Si è trattato", ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, "di una bella giornata, di mobilitazione e di cura condivisa, la seconda edizione di Roma Cura Roma che ci conferma l’entusiasmo della città nel voler partecipare a rendere più belli i luoghi che viviamo tutti i giorni, i beni comuni che condividiamo. Lo abbiamo sempre detto, Roma è una città aperta e condivisa, una città partecipata che si nutre della sinergia tra cittadinanza e istituzioni. Un ringraziamento speciale agli otto partner che quest’anno hanno costruito con noi questa giornata, Agesci, Masci, CSV Lazio, Retake Roma, WWF Roma, Plastic Free, Fai, Acli, e a tutti gli organismi che hanno voluto organizzare azioni di cura in tutti i municipi. All’edizione di quest’anno si sono aggiunte due importanti realtà come McDonald’s e Arcaplanet, cui va il nostro ringraziamento per l’impegno e l’entusiasmo per la cura dei beni comuni. Un grazie particolare ai Municipi, che hanno lavorato fianco a fianco con noi per la riuscita di questa giornata, e ai nostri giardinieri, al dipartimento Ambiente, alla Polizia Locale e ad Ama per l’impegno profuso".

Venti gli eventi che hanno visto coinvolti i volontari di Retake. Tra questi l’azione di plogging a piazza Vittorio, la pulizia e manutenzione del parco Lenzini a Val Cannuta, la riqualificazione dell’area e degli arredi urbani tra largo Gonzaga e via dei Torriani, la cura delle aiuole in piazza San Felice da Cantalice, la cura di strade e marciapiedi adiacenti al ponte Ilaria Alpi in viale Giorgio De Chirico, la riqualificazione delle aree esterne alla scuola dell’infanzia Angelo Mauri in via Piero Foscari e la cura della pista ciclabile di via Lemonia e dell’area dal campo sportivo San Policarpo presso il Parco degli Acquedotti con le associazioni Roma Cammina, Settimo Biciclettari e l’Associazione Tor Fiscale.

Il WWF Roma è intervenuto con circa 20 volontari per un’azione di cleaning nell’Oasi urbana del Tevere che si trova sotto al Lungotevere delle Navi all’altezza del Ministero della Marina.

PLASTIC FREE ha programmato un intervento di pulizia della spiaggia di Ostia presso il Lungomare Duca degli Abruzzi e un’analoga azione di cleaning del piazzale della stazione di Prima Porta che vedranno la partecipazione di circa 100 volontari.

Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani – MASCI, come nella scorsa edizione, si è preso cura del Parco della Resistenza, un luogo particolarmente caro all’associazione che interverrà con oltre 60 volontari.

L’AGESCI ha partecipato con 4 clan all’evento di cura del Parco della Cellulosa con il Comitato del Parco. Il FAI, in un’azione congiunta con Retake in Piazza Vittorio, organizzerà delle visite guidate gratuite dell’Area archeologica nei Giardini Calipari. Le ACLI hanno programmato un intervento che vedrà impegnati circa 50 volontari in Via Lussimpiccolo, tra i quartieri Prenestino e Collatino, in particolare nel ripristino del decoro dei portici, utilizzando anche delle idropulitrici. Al termine della mattinata verrà organizzata una merenda solidale utilizzando cibo recuperato dalle eccedenze alimentari.

Il Centro di Servizio per il Volontariato - CSV Lazio ha fornito supporto, anche per la realizzazione di materiali promozionali delle diverse iniziative, tra le quali: risistemazione area tra Largo Gonzaga e via de Torriani con le associazioni Tempo di Scambi APS, Retake e Gruppo Scout Roma 13; camminata da Largo Oriani per intervento decoro a Monteverde organizzato da Donna e Diritti ETS; cleaning del Parco di Forte Ardeatina con R.E.T.I. – Ricchezza Educativa, Territorio, Innovazione; pulizia di via G.B. Brocchi con l’associazione AMUSE APS, al Parco degli Aquiloni bau walk e cleaning con le associazioni 4 Zampe & Co e Ylenia e gli Amici Speciali.

All’edizione di quest’anno hanno aderito anche McDonald’s, che ha effettuato un’azione di cleaning di Piazza de Risorgimento con circa 40 volontari tra i propri dipendenti, e Arcaplanet, che interverrà con la pulizia dell’area cani del parco di Villa Carpegna e con dimostrazioni di educatori cinofili.

Tra gli altri tanti eventi della giornata si segnalano, ad esempio, in Municipio VIII l’intervento realizzato dalla Capitolina Scherma di sfalcio e pulizia dell’area verde di via Vito Volterra, la risistemazione e riverniciatura delle panchine e la cura delle aiuole. In Municipio XIV un gruppo di cittadini interviene a Piazzale Socrate nella cura del verde stradale. Il Comitato di quartiere Arco di Travertino, effettua un intervento di pulizia e abbellimento delle fioriere di via Carroceto nel Municipio VII. Nel Municipio IX sono previsti oltre 47 appuntamenti, tra i quali quello realizzato dalla SSD Canottieri Eur dove, a viale America, interviene nella pulizia e nella cura del verde. L’AGESCI, nel Municipio XII, è impegnato in interventi di pulizia e abbellimento di un’area verde lungo viale dei Colli Portuensi dove è anche prevista la ripulitura delle panchine.