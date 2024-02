Roma come Copenaghen, ecco come sarà il termovalorizzatore di Santa Palomba

Roma come Copenaghen. Anzi, forse anche meglio. In un video pubblicato su Instagram, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha documentato la sua visita all’interno del termovalorizzatore della capitale danese, decantandone le principali caratteristiche. Famiglie felici che sciano, prendono una birra mentre, alle loro spalle, vengono bruciati i rifiuti. Il primo cittadino ha visitato anche gli interni, snocciolando dati e numeri. Una struttura realizzata nel 2017 e che vedrà nel termovalorizzatore di Roma una versione addirittura migliore, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie.

Punto di riferimento

Gualtieri ha immortalato famiglie che vengono a giocare sul tetto dell’impianto, “sulla famosa pista da sci”, oppure frequentano i bar e ristoranti della struttura. C’è chi fa sport o chi beve birra. Addirittura, ci sono persone che ambiscono a vivere vicino all’inceneritore. Questo, oltre a testimoniare che, probabilmente, a Copenaghen non ci sono così tante alternative abitative, evidenzia come alcune cose, se fatte bene, riescono ad integrarsi con il resto del territorio.

I numeri dell’impianto

Il termovalorizzatore di Copenaghen tratta circa 600 mila tonnellate, “la dimensione di quello di Roma ed è avanzatissimo dal punto di vista tecnologico”. Inoltre, conferma Gualtieri, all’interno della struttura “non si sente nessun odore, incredibile”. Produce calore, riscaldamento per la città e corrente elettrica. Recupera, “come faremo noi”, le ceneri pesanti da cui “si prendono materiali di costruzione come i metalli”. Come a Roma “anche qui a Copenaghen stanno sperimentando la cattura della Co2 per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale e per arrivare ad una circolarità completa”.

Si chiude il ciclo dei rifiuti

Gualtieri si è rivolto, nel video, “a chi mette in contrapposizione la raccolta differenziata con il termovalorizzatore. Qui si tratta solamente del residuo indifferenziato. Questo rifiuto, se non va al termovalorizzatore, va in discarica, con un consumo di suolo e con danni permanenti all’ambiente. Invece così si trae energie. È la soluzione più amica dell’ambiente e coerente anche con un livello altissimo di raccolta differenziata che vogliamo realizzare a Roma”.

Container dall’Italia

Gualtieri indica poi dei container pieni di rifiuti provenienti dall’Italia: “In alcune città italiane non ci sono impianti come questo, a Roma fortunatamente ancora per poco”. Del resto, proprio di recente il Consiglio di Stato, confermando le sentenze del Tar, aveva respinto i ricorsi contro la realizzazione dell'opera. Un "via libera" che permetterà alla Capitale, se i programmi dovessero essere rispettati, di avviare l'impianto nel 2027.