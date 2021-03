La mozione 'pro vita' di Lega e Fdi suscita polemiche: "Basta attacchi alle donne"

Polemiche attorno alla mozione presentata in Aula Giulio Cesare dai gruppi Fdi e Lega che punta a “proclamare ufficialmente Roma come ‘città per la vita’ e ad inserire questo principio generale nello Statuto di Roma Capitale”. Ad esprimere la propria contrarietà il Pd capitolino, che ha appellato l'iniziativa come un "attacco alle donne". Dura anche la posizione di Liberare Roma che, per voce dell'assessora alle Politiche di genere del VII municipio, Michela Ciculli, parla di "mozione estremamente pericolosa".

La mozione è stata presentata la scorsa settimana in Assemblea capitolina. La prima firma è di Giorgia Meloni e dei consiglieri capitolini Andrea De Priamo, Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni, e sostenuta dalla Lega con il capogruppo Maurizio Politi e dalla lista civica per Giorgia rappresentata da Rachele Mussolini. Il dispositivo, centrato sulle richieste della controverse richieste dell’associazione antiabortista Pro Vita, prevede, che si predisponga “in sede di bilancio, un piano organico che rimetta al centro delle politiche capitoline la famiglia e la natalità”.

Si chiede, in linea con le attività dell’associazione, di prevedere, sempre in sede di bilancio, “le risorse necessarie per sostenere i progetti di aiuto alla vita nascente attivati sul territorio capitolino da associazioni e organizzazioni, quali ad esempio i Centri di aiuto alla vita”; ad istituire un assessorato alla Famiglia, “per poter così coordinare al meglio tutte le iniziative messe in campo”; di istituire “in forma ufficiale e celebrare la Festa della Famiglia e la Festa della Vita”; come anche di “favorire e stimolare la collaborazione tra l’amministrazione capitolina, le associazioni suddette, i consultori e le strutture socio-sanitarie interessate”.

Stando alla mozione-fotocopia, già presentata in altre amministrazioni comunali nazionali, il Comune dovrebbe “favorire e stimolare la collaborazione fra l’Amministrazione comunale e tutte le realtà educative presenti sul territorio per la promozione e la diffusione di materiale informativo su temi e valori quali il sostegno alla vita e alla famiglia”; inoltre mettere in atto “campagne di informazione sul tema delle cure prenatali; ampliare le misure di sostegno alle famiglie con figli disabili o affetti da gravi patologie; promuovere un’opera d’informazione sulla tutela della maternità, con particolare attenzione ai diritti previsti in ambito lavorativo”, e, infine “mettere in atto campagne di informazione sulla possibilità previste dalla legge di partorire in anonimato”.

Attacca il Pd capitolino: "Il tentativo della destra è evidente e si basa su una strategia nazionale ben precisa: attaccare le donne, contrastare la loro libertà di scelta, combattere la legge 194 e togliere la possibilità di somministrare la pillola ru486 come prescritto dal ministero", scrive in una nota. "E anche la riproposizione di un assessorato alla famiglia ha un sapore demagogico, invece di essere una risposta vera e propria ai bisogni delle famiglie tutte. Riteniamo che, ancora di più dopo questo anno di emergenza sanitaria, sia necessario incentivare senza infingimenti politiche a favore delle donne, dei consultori e dei centri antiviolenza, coinvolgendo associazioni e istituzioni che sul campo lavorano e danno servizi utili. Una proposta di questo tipo non è utile nemmeno per le famiglie che hanno bisogno di risposte concrete e non di essere strumentalizzate. Roma Capitale respinga con forza questo ennesimo attacco alle donne".

Per Michela Cicculli, assessora alle Politiche di Genere dell'VIII Municipio di Roma Capitale, tra le voci del comitato scientifico del coordinamento cittadino Liberare Roma, si tratta di una "mozione estremamente pericolosa che mira a confondere elettorato femminile sui temi legati alla libertà di scelta, alla 194 e alla maternità consapevole". La preoccupazione dell'assessora è che l'atto intenda "preparare il terreno per uno stanziamento di risorse alle attività dei pro vita e prevedere oltre all'assessorato alla Famiglia, una Festa della famiglia e una Festa della vita, quindi tornare a un'idea di famiglia patriarcale e chiudere a tutte le forme di avanzamento in termini di diritti civili". Così "si riporta al centro la questione della famiglia anziché la questione di genere". Poi conclude: "Roma è già una 'Città per la vita', la vita che noi abbiamo scelto di vivere, del desiderio, delle scelte, della sorellanza e, soprattutto, della libertà di essere famiglie arcobaleno, di avere due madri o due padri. Di essere libere".