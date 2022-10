La Capitale celebra Don Di Liegro: 25 anni fa moriva il fondatore della Caritas di Roma

A 25 anni dalla morte di don Di Liegro, celebrata nella basilica di San Giovanni in Laterano, davanti alle più alte cariche dello Stato, la Capitale ha dimostrato di no aver dimenticato il fondatore della Caritas diocesana di Roma.

L'appuntamento in Campidoglio

Per ricordarlo, nella sala protomoteca del Campidoglio, è stato organizzato un evento cui ha preso parte anche il sindaco Gualtieri. L’appuntamento, è stato suddiviso in due sessioni. La prima parte, intitolato “Misericordia e verità s'incontreranno giustizia e pace si baceranno” è stata moderata da Andrea Monda, direttore dell’Osservatore romano. E tra i presenti ha fatto registrare la partecipazione anche di Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant’Egidio. La seconda sessione, dal titolo ‘Dai loro frutti li riconoscerete’, è stata invece moderata da Paolo Conti, con Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma.

La commemorazione è andata ben oltre le mura del Campidoglio. Don Luigi Di Liegro “ha impresso segni che resistono al trascorrere dei decenni” ha dichiarato il presidente Sergio Mattarella. "A 25 anni dalla morte - ha aggiunto il capo di Stato -, la sua instancabile opera di costruttore della solidarietà, di testimone tenace e coerente di quei valori umani che sono fondamenta di vita per la comunità rimane una ricchezza inestimabile per Roma e l'Italia".

La vita del monsignor Di Liegro

Luigi Di Liegro, nato a Gaeta il 16 ottobre del 1928, era l’ultimo di otto figli. Aveva manifestato l’intenzione di andare in seminario già in tenera età. Nonostante l’iniziale contrarietà paterna, è stata sostenuta dalla sorella maggiore Maria, suora del Divino Amore, il santuario di Roma Sud che accolse il giovane Di Liegro. Ordinato sacerdote nel 1958, Di Liegro ha dato vita nel 1968 alla pria “indagine sociologica sulla religiosità dei cristiani di Roma”. Negli anni ottanta è stato invece protagonista della nascita e della rapida crescita della Caritas Diocesana di Roma (nata nel 1979). Una Caritas pensata per praticare "una carità che tende a liberare le persone dal bisogno e quindi a renderle protagoniste della propria vita".

Partire dai più fragili

Per il sindaco Gualtieri, il fondatore della Caritas diocesana di Roma è stata “una persona straordinaria per la città, il Paese e l'umanità. Una testimonianza profetica, di capacità di decifrare e leggere l'uomo, la presenza di Dio e il futuro nel presente delle persone, come richiamo al senso di responsabilità delle persone e dei cittadini”. “Di Liegro diceva che se non partiamo dai più fragili, anche i progetti più grandi falliranno - ha sottolineato Gualtieri, nel corso del convegno in Campidoglio - e per questo noi, che abbiamo grandi opportunità di innovazione per rigenerare la nostra città con il Pnrr e Expo, non riusciremo a coglierle se non partiremo dai diritti dei più fragili e dei più deboli. La città rimarrebbe più lacerata e ingiusta e non si riuscirebbe a modernizzarla”.

Il welfare cittadino ed il ruolo dei cristiani

“Il carattere innovativo e lungimirante dei servizi da lui creati - ha commentato padre Sandro Barlone, il presidente della fondazione Di Liegro – ha modellato il welfare cittadino e del Paese, e il suo pensiero continua ad avere valore profetico e a costituire un riferimento fondamentale per riflettere sul ruolo e sull'azione che il cristiano, quale cittadino, è chiamato a svolgere nei confronti delle istituzioni e all'interno della società di fronte ai mali che ancora la caratterizzano e troppo spesso la dominano, colpendo i più deboli e costringendoli ai margini della società”. A monsignor Di Liegro nella serata del 12 ottobre viene dedicata una messa Messa a Santi Apostoli con cardinal Matteo Mari Zuppi Presidente della Conferenza episcopale italiana, e concelebrata da monsignor Riccardo Lamba, vescovo ausiliare della diocesi di Roma.