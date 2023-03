“Roma caput impianti sportivi”: all’ippodromo si scommette su sport e sociale

Attività sportive, corsi di formazione, workshop dedicati al destino degli impianti romani e, spazio ad attività solidali. E’ questa la formula su è stata imperniata la tre giorni che a partire dal 5 maggio verrà ospitata all’interno dell’ippodromo di Capannelle. Perché è nel tempio dell’ippica romana che si svolgerà “Roma, caput mundi degli impianti sportivi”.

Investire sugli impianti sportivi

“Gli impianti sportivi sono la casa dello sport e vogliamo riconoscergli l’importanza che hanno, anche nell’ottica di una loro riqualificazione che potrebbe essere avviata con le risorse del Pnrr- ha spiegato Daniele Laureti, presidente di Ge.Si.S Lazio, nel corso di una seduta della commissione sport di Roma Capitale. Il numero uno dell’associazione di categoria dedicata all’impiantistica sportiva nella regione, ha sottolineato il fatto che “investire su queste strutture, significa scommettere anche su una maggiore offerta di servizi destinata alla cittadinanza”. Sfida che si deve raggiungere con l’idea di rendere Roma anche “la capitale degli impianti sportivi”.

Un evento gratuito

L’evento coniuga la pratica sportiva, la prevenzione, la solidarietà, l’inclusione sociale e la formazione. All’interno dell’ippodromo è stata annunciata anche la presenza, durante le tre giornate, di “legend sportivi”, atleti olimpionici che saranno di stimolo per i visitatori ad entrare in contatto con le più disparate discipline sportive. L’iniziativa, già patrocinata da Sport e Salute e dall’Istituto di credito sportivo, che hanno contribuito a finanziarla, è ad ingresso gratuito. Tutte le iniziative che vi svolgeranno all’interno non saranno a pagamento. Oltre agli stand sportivi, sarà presente uno spazio per la Pet Terapy ed verrà organizzata anche “una raccolta fondi su base volontaria il cui ricavato verrà interamente devoluto all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma” è stato spiegato.

Cosa ci sarà a Capannelle

“Sono previsti incontri tecnici sulla gestione degli impianti sportivi e sulle ultime novità legislative; si potrà praticare attività sportive di varie discipline; sarà possibile visitare gli stand dedicati al tema della rigenerazione e progettazione degli impianti con una specifica attenzione alle innovazioni tecnologiche e all’efficientamento energetiche. E’ un’ iniziativa – ha concluso il presidente della commissione sport Nando Bonessio – che dà lustro all’amministrazione comunale in relazione al prezioso ruolo svolto dal servizio sociale sportivo di base ma più in generale una grande festa dello sport, e dell’impiantistica sportiva, che mai come oggi ha bisogno del nostro supporto”.

Il ruolo dello sport

“Gesis Lazio – ha dichiarato la presidente dell’aula Giulio Cesare lanciando, lo scorso autunno, l’evento a Capannelle – ha saputo coinvolgere il settore sportivo in tutti i suoi aspetti in un appuntamento di notevole importanza per gli sviluppi futuri dello sport, che, voglio ricordare una volta ancora, è fondamentale per il nostro tessuto sociale e per il benessere dei nostri giovani”. Un “ mondo vitale” quello dello sport, ha ricordato la presidente dell’assemblea capitolina “che continua a soffrire” e che fatica a riprendersi dopo gli anni della pandemia. Ma che resta un collante sociale che, il 5, 6 e 7 maggio, ha trovato nell’ippodromo di Capannelle, un luogo dove giocare un’importante sfida. Quella, appunto, di trasformare Roma nella Capitale anche degli impianti sportivi.