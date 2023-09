Roma Capitale, non solo radio: ecco newsletter e web tv con tutorial e info traffico

Roma Capitale ha deciso di ampliare gli strumenti di comunicazione e informazione rivolti ai suoi cittadini. Dopo il notiziario radiofonico mattutino, da martedì 5 settembre sono attivi due nuovi canali: la web tv e una newsletter bisettimanale. Il nuovo brand del Campidoglio si chiama "INFORoMA" e in vista del Giubileo 2025 si pone l'obiettivo di tenere quotidianamente informata l'utenza su cantieri, deviazioni, viabilità e traffico.

La newsletter digitale, come fa sapere l'amministrazione, avrà una cadenza bisettimanale e sarà ricevuta dai cittadini che ne faranno richiesta registrandosi (e fornendo il consenso) sul sito di Roma Capitale. Conterrà tutte le principali novità dal punto di vista amministrativo e informazioni utili per vivere e muoversi in città nel migliore dei modi.

La nuova web tv, invece, sarà accessibile da un banner dedicato sull'home page del portale di Roma Capitale: video, dirette, contatto con i social. La piattaforma digitale, come promette il Campidoglio, sarà molto più aperta e rivolta alla cittadinanza per tenerla costantemente e adeguatamente informata. Ogni settimana verranno quindi pubblicati video con notizie, approfondimenti, dirette di eventi e tutorial affinché le romane e i romani possano accedere più agevolmente a tutti i servizi comunali.