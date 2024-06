Nuovo sito per il Comune di Roma: "Vogliamo essere Capitale anche nella comunicazione"

Il 30 maggio ha esordito la nuova veste grafica e strutturale del portale istituzionale di Roma Capitale. L'ultimo step di un processo di trasformazione dello stile comunicativo del Campidoglio che è iniziato all'incirca un anno e mezzo fa, dopo un iniziale periodo di studio e attesa.

I canali attivati e quelli potenziati dagli uffici comunicazione sono diversi: da WhatsApp alla newsletter bisettimanale, dalla web tv alla radio che fanno parte del canale "InfoRoma", passando per l'idea del podcast "Viecce" sui quartieri, fino alla quotidiana pubblicazione di video sul canale TikTok di Roberto Gualtieri. Una "svecchiata" all'immagine istituzionale di Palazzo Senatorio che da una parte vuole puntare alle nuove generazioni, dall'altra cerca di fidelizzare molto di più i cittadini in toto, coinvolgendoli oltre che informandoli. "È un vero e proprio tentativo di ingaggio", specificano Cecilia Del Guercio e Pierluca Tagariello, rispettivamente responsabile comunicazione della segreteria del Sindaco e direttore della comunicazione istituzionale. Li abbiamo interpellati entrambi per andare più a fondo di questo "nuovo corso" e capirne motivazioni, scopi e prospettive.

Allora, iniziamo dall'attualità. Nuovo portale, nuova grafica, maggiore accessibilità per smartphone e tablet. Come mai questa decisione?

"Innanzitutto bisogna partire da un presupposto: la nuova veste del sito si inserisce in un percorso di ripensamento dell'identità di Roma Capitale. Si è partiti con il logo e le sue declinazioni visive, ponendo l'accento quando si tratta di campagne comunicative o eventi promossi o di proprietà del Comune, differenziando da quando è solo un patrocinio. Quando siamo arrivati abbiamo visto che il logo era usato ovunque, dagli autobus alle campagne informative ai patrocini, senza distinzione. Anche la presenza della banda rossa sotto al logo, che fa molto anni '90, è stata eliminata per essere più contemporanei. I codici comunicativi erano obsoleti, stavamo diventando la periferia della comunicazione a livello europeo. In poche parole: eravamo seduti su una grande potenzialità non sfruttata. Da qui siamo arrivati al rinnovamento del portale, cambiando i modelli di usabilità e rendendo il portale più facile e accessibile, soprattutto da dispositivi mobili che sono anche quelli utilizzati di più dall'utenza. Grazie alla collaborazione con il responsabile dell'ufficio stampa, Stefano Costantini, abbiamo anche riorganizzato la gerarchia delle notizie scegliendo a cosa dare maggiore rilievo, cosa che prima non c'era. Questo percorso innovativo, quindi è stato a tre e ha coinvolto ogni parte della comunicazione del Campidoglio".

Tanta importanza al sito web deriverà dal fatto che ancora moltissimi lo usano, vero?

"Sì, dalle ricerche fatte viene fuori che il portale è il primo punto d'accesso per i cittadini, è il principale canale di contatto. Il lavoro che stiamo facendo noi è quello di ampliare i canali, dare un'identità specifica a ciascuno, ma per consuetudine il sito è sempre quello principale e così si è reso necessario metterci mano per renderlo veloce, moderno".

Dal portale si può accedere al canale WhatsApp di Roma Capitale e alla newsletter bisettimanale. Che riscontri state avendo?

"A oggi abbiamo 300mila iscritti alla newsletter e 270mila al canale. Tra l'altro, per quanto riguarda WhatsApp, siamo ancora l'unico comune italiano che sta sperimentando questa funzione di Meta (la società proprietaria dell'app, ndr), insieme alla Regione Veneto e all'Agenzia delle Entrate. Questo coinvolgimento ci permette di entrare in contatto diretto con decine di migliaia di romane e romani, di cui ovviamente abbiamo il numero di telefono e la email nel momento in cui si iscrivono, permettendoci di informarli anche a livello locale. Sapendo qual è il CAP di un utente, se c'è una modifica della viabilità o un evento nella sua zona, possiamo informarlo tempestivamente. Le facciamo un esempio: quando c'è stata la domenica gratuita nei musei a maggio, abbiamo mandato l'avviso via SMS e il risultato è stato di avere un incremento del 30% di visitatori. Per quanto riguarda WhatsApp, testando il canale abbiamo capito che l'utenza tende a preferire la viabilità e le info 'day-by-day', cioè quelle utili nell'immediato".

Quante persone lavorano a ogni canale, a ogni progetto?

"Dipende. L'ufficio stampa, quello comunicazione, la segreteria del Sindaco. Per il canale WhatsApp un paio di persone, che fanno da redazione e curano anche la parte social e con loro Cecilia Del Guercio e Andrea Rossi. Poi sulla newsletter bisettimanale c'è l'ufficio stampa, sempre un paio di persone coordinate da Costantini".

Perché questa operazione di trasformazione? Dove nasce?

"Dall'esigenza di accompagnare il cambiamento che sta vivendo la Capitale, che inevitabilmente causa disagi alla cittadinanza, ma che avrà come risultato finale una città più bella. L'idea è quella di raccontare, spiegare, dare soluzioni. Vogliamo accorciare le distanze tra amministrazione e cittadinanza. A tutto ciò poi contribuisce il nuovo sito Roma si Trasforma, dove raccontiamo ogni singolo cantiere tra Pnrr, Giubileo, finanziamenti privati, statali e di Roma Capitale".

Passiamo alle cose divertenti. È stato lanciato il podcast "Viecce", cinque puntate su altrettanti quartieri raccontati da comici che ci sono nati o ci vivono. Da cosa nasce l'idea e che risultati ha avuto?

"I podcast di servizio già li avevamo, con un ufficio dedicato. Ma nella dinamica dell'ampliamento degli strumenti di comunicazione, è venuto naturale il pensiero di usare il podcast anche come strumento di comunicazione e non solo informazione. E poi uno dei capisaldi di Gualtieri è la città dei 15 minuti, che significa anche valorizzare i quartieri, che per i romani significano appartenenza. Dall'unione di questi due approcci è nata l'idea di trovare cinque talenti della comicità che fossero appassionati dalla prospettiva di raccontare la città, in 20 minuti che non fossero solo sketch comici. Va detto che, anche grazie alla campagna di promozione associata, ha avuto un grande successo arrivando al 5° posto nella classifica Spotify dei podcast nazionali".

Ne farete altri?

"Ci stiamo lavorando, ci sarà una riunione a breve. Bisogna intrecciare la fruibilità dello strumento con i profili da individuare, non basta che i volti siano famosi ma devono anche funzionare in un podcast. Puoi essere un grande attore ma non sposarti bene con questo strumento e 'appallare' chi ti ascolta e ti guarda, non è semplice".

Gualtieri ormai è un sindaco-influencer, con milioni di visualizzazioni. Avete dovuto plasmarlo o è partito da una buona base?

"Il Sindaco non è il tipo di politico che si presti a un comportamento specifico per far piacere al pubblico, è naturale. L'obiettivo di partenza era spiegare e raccontare, cosa che lui già faceva da professore universitario. E poi si appassiona molto e studia altrettanto. Non a caso TikTok l'abbiamo lanciato nella seconda parte di questa prima metà di mandato, perché prima doveva studiare. Ora che le cose iniziano a essere prodotte, ci sono tanti cantieri e tante trasformazioni in atto, è uscito fuori per raccontarle, nel bene e nel male. Se si apre una voragine va e racconta perché è successo e come si sta cercando di risolvere la situazione. La popolarità sui social non è cercata, è l'effetto di ciò che spiega.

È giusto dire che state cercando di "levare il gesso" a Roma Capitale?

"Sì. Vogliamo risvegliare la passione per questa città. Stiamo cercando di svecchiarla, scendere dal piedistallo e ingaggiare le persone con un'informazione utile, ma anche coinvolgente, con un approccio che sia di apertura totale".