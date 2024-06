Roma Capitale riserva il 5% dei suoi appalti alle categorie di lavoratori più fragili

Roma Capitale avrà un occhio d'attenzione nei confronti delle cooperative che impiegano lavoratrici e lavoratori svantaggiati. Per farlo, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla creazione di un elenco ad hoc, dal quale l'amministrazione potrà attingere per il 5% dei suoi contratti sopra e sotto soglia.

Roma darà lavoro agli svantaggiati

Questo passo è l'applicazione di un regolamento, che prevede di riservare il 5% del totale dei contratti per l'acquisto di beni e servizi, ad affidamenti in favore di cooperative di tipo B, cioè quelle che occupano lavoratrici e lavoratori svantaggiati e fragili, individuati dalla legge 381 del 1991: invalidi fisici, psichiatrici e sensoriali, ex pazienti in ospedali psichiatrici anche giudiziari, persone con dipendenza da alcol o droga, minori in età lavorativa che provengono da situazioni familiari difficili, detenuti e sottoposti a misure alternative alla detenzione.

Un elenco di cooperative sociali

Gli ambiti merceologici ricompresi in questo avviso pubblico vanno dalla ristorazione alle pulizie, dall'archiviazione alla digitalizzazione, passando per gestione parcheggi, arenili e centri sportivi. Per il sindaco Roberto Gualtieri quindi "inizia un percorso per garantire una forte spinta all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate. A breve, infatti, con le iscrizioni all'elenco, avremo a disposizione un corposo insieme di realtà a cui poterci affidare per diversi servizi e per l'acquisto di beni. Un lavoro che ha seguito un iter complesso e molto proficuo con le realtà sociali e all'interno dell'amministrazione. Per questo voglio ringraziare l'assessora Pratelli, la presidente della commissione lavoro, Battaglia e gli uffici tutti".

"Il pubblico deve intervenire e promuovere uguaglianza"

Per Claudia Pratelli, assessora alla scuola, lavoro e formazione: "Abbiamo messo in campo strumenti concreti con una finalità politica molto importante: rendere il mercato del lavoro più equo e inclusivo promuovendo l'inserimento di soggetti a forte rischio di esclusione - spiega - perché rendere effettivo il diritto al lavoro per tutte e per tutti rappresenta per noi un impegno prioritario. Laddove il mercato fallisce e crea iniquità, il pubblico deve intervenire a promuovere eguaglianza". "Questo è un intervento frutto di un lavoro che ho personalmente portato in aula Giulio Cesare - conclude Erica Battaglia, presidente della commissione lavoro - e che prende concretezza grazie a un gioco di squadra che ha coinvolto Sindaco e assessora, a cui vanno i miei ringraziamenti. Stiamo mettendo in campo strumenti per rendere di nuovo protagonista il mondo cooperativo di tipo B e per supportare chi è maggiormente in difficoltà".

Cosa sono le coop di tipo B e quanto guadagnano

Le cooperative di tipo B sono conosciute anche come cooperative sociali. L'obiettivo principale è quello di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di chi è ricompreso nei requisiti specifici stabiliti dalla legge 381 del 1991. Sono realtà costituite da almeno tre persone e la quota di soci lavoratori non può essere inferiore al 30%. L'attività economica, da statuto, dev'essere funzionale all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Nel Lazio ci sono circa 1.500 cooperative sociali, che fatturano 1,7 miliardi di euro l'anno e impiegano oltre 42mila persone.