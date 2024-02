Stop alla "consegna selvaggia", Roma approva il piano merci per la logistica

Trecento viaggi ogni mille persone ogni giorno, con un incremento annuo dell’8%. Di questo passo i romani rischiano di non avere più spazio sulla già trafficate strade cittadine, invase dai mezzi della “logistica”, ovvero quelli che trasportano merci a domicilio. Per questo, la Giunta capitolina ha approvato le linee guida del PULS, Piano Urbano della Logistica Sostenibile o Piano Merci, un documento innovativo che ha come obiettivo quello di sviluppare un approccio organico al tema della logistica urbana. Nuove regole per la Ztl, punti di raccolta e incentivi a fare le consegne in bici: il Campidoglio vuole cercare di arginare il fenomeno prima che diventi incontrollabile.

La situazione attuale

Un piano quanto mai necessario in quanto, soprattutto nelle grandi città, il settore della logistica e delle merci ha un impatto in termini di spostamenti davvero notevole. Le consegne dell’e-commerce rappresentano l’80% dei flussi di merci in ambito urbano. Questo significa avere migliaia di vetture che girano a una parte all’altra della città, contribuendo al traffico, alla sosta selvaggia e all’inquinamento. Il piano si articola in dieci misure di breve, medio e lungo periodo.

Le misure

Il progetto prevede la creazione di micro hub (spazi logistici di prossimità), l’incentivazione della ciclo-logistica per fornire una alternativa sostenibile alla mobilità di ultimo miglio delle merci, la creazione di lockers al fine di compattare le consegne di più destinatari, l’accreditamento per veicoli a basso impatto ambientale, il censimento stalli carico/scarico, la revisione delle regole di accesso alla ztl, l’adozione del piano della logistica dei cantieri, la creazione centri di distribuzione urbana, l’istituzione della logistica collaborativa per stimolare e favorire la collaborazione fra gli operatori della logistica e l’adozione dell’accordo quadro pluriennale che possa garantire continuità nel tempo.

Ciascuna di queste misure prevede un percorso partecipato con tutti gli attori coinvolti per definire al meglio azioni e strategie, con l’obiettivo di un efficientamento del servizio e per gravare sempre meno sul sistema della mobilità cittadina.

Migliorare la qualità della vita

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – perché Roma per la prima volta nella storia decide di dotarsi di un piano delle merci e della logistica condiviso, di ampio respiro e con un orizzonte temporale esteso che garantisce agli operatori che, a fronte degli investimenti, non intervengano nuove regole che possano renderli inefficaci. È importante occuparsi delle merci sia da un punto di vista sociale che della mobilità. L’obiettivo, oltre a ridurre i mezzi e le emissioni inquinanti, è quello di lavorare insieme a tutti gli attori coinvolti per migliorare la qualità di vita delle persone e dei lavoratori”.