Roma, la metro A riapre di notte. Tutte le informazioni sul "piano Natale 2023"

Un regalo di Natale per i pendolari romani. La metro A tornerà a viaggiare fino all’1:30 di notte a partire da venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Una scelta che verrà ufficializzata durante la conferenza stampa di presentazione del “Piano Natale 2023” del Comune di Roma Capitale, in programma domani, martedì 5 dicembre. La decisione è stata presa per agevolare turisti e cittadini che vogliono lasciare la loro automobile per vivere il centro della Città Eterna o per fare i regali di Natale lungo le vie dello shopping.

I lavori sulla Metro A

Ricordiamo che il 4 luglio 2022 sono cominciati dei lavori, della durata complessiva di 18 mesi, per il rinnovo dell’infrastruttura delle metro. L’obiettivo è quello di ristrutturare integralmente binari, scambi e massicciata tra Ottaviano e Anagnina. Opere che vengono svolte nelle ore notturne e che, di fatto, hanno causato lo stop alle corse metro sulla linea A a partire dalle 21, dalla domenica al giovedì. Invariato, invece, l’orario del venerdì e del sabato, con le ultime corse all’1:30.

A che punta stanno i lavori

I lavori tra Anagnina e Ottaviano sono stati completati. I cantieri proseguiranno per l’ultimo tratto, quello tra Ottaviano e Battistini. Il “grosso”, quindi, è stato fatto ma per farsi trovare pronti per il Giubileo 2025 servirà rinnovare l’intera linea. Per questo, una volta passato il Natale, la metro A tornerà a chiudere la sera a partire dalle 21.

Ztl e biglietti gratis

Per quanto concerne le altre iniziative, si dovrebbe ricalcare quanto fatto anche lo scorso anno. Sarà esteso l’orario delle Ztl Centro storico e Tridente dalle 6:30 alle 20:00 anche il sabato e i festivi, con l’esclusione del solo 25 dicembre. Previsti anche biglietti gratuiti nel week end per bus e metro e l’aggiunta di navette extra per decongestionare, per quanto possibile, il traffico romano.

Per quanto riguarda la Ztl, Valter Giammaria, presidente della Confesercenti Roma, aveva chiesto al Campidoglio di aprire i varchi, invece, alle 17. A quanto pare l'amministrazione capitolina non ha recepito l'appello di Giammaria secondo il quale l'estensione della chiusura delle zone a traffico limitato sarebbe un danno per gli esercizi commerciali del centro.