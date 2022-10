Roma sarà la prima metropoli italiana ad imporre appalti "green"

"Potremmo essere una delle prime metropoli ad imporre degli appalti 'green' importanti". A dirlo è l'assessora al ciclo dei rifiuti e all'ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, ospite della XVI edizione del Forum Compraverde Buygreen, gli stati generali degli acquisti verdi organizzati dalla Fondazione Ecosistemi con Legambiente nel palazzo di proprietà della Regione Lazio "WeGil" a Trastevere.

La volontà di Roma di essere una stazione appaltante "green"

L'assessora, come riporta Teleambiente, durante il suo intervento ha sottolineato quanto ci sia "bisogno che una delle più grandi stazioni appaltanti com'è Roma faccia da traino all'intero mercato. Dobbiamo usare asfalto riutilizzato, materiali che vengono da scarti dei rifiuti per la pavimentazione urbana". “Bisogna come prima cosa - continua Alfonsi - cambiare la mentalità. Abbiamo visto in tutti gli ambiti che legare al massimo ribasso, a partire dalle politiche sociali, dove io, come presidente del municipio, ho tolto già da qualche anno, non serviva, perché in realtà si risparmiava sulla qualità del servizio e sulla pelle delle persone. Stessa cosa vale per l’ambiente”.

"Roma sta facendo la sua parte"

Durante il Forum, che premia anche le realtà più meritevoli in Italia nell'ambito dell'economia circolare, "gender equality", impatto sociale e prodotti a km 0, l'assessora Alfonsi ha ammesso che "gli appalti verdi sono fondamentali per contribuire alla sostenibilità e alla tutela del Pianeta - le parole riproposte anche su Facebook -, ancora più adesso che il quadro geopolitico internazionale ci pone davanti a una crisi dell'energia e del gas e alla necessità di ripensare i nostri consumi, il nostro stile di vita, la nostra produzione. Roma sta facendo la sua parte, come metropoli e come Capitale del Paese".