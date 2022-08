Roma (dopo 16 anni) aderisce alla rete dei comuni contro l'omotransfobia

Roma Capitale aderisce a Re.A.DY, la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti-discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, di cui già nel 2006 era stata tra le città promotrici.

Lo scopo è collaborare tra enti e altre istituzioni per diffondere culture e politiche inclusive, sviluppando al contempo azioni di contrasto alle forme di discriminazione e violenza verso le persone Lgbtqia+. “Quello di oggi è un atto amministrativo, previsto dal regolamento della Rete, a cui Roma Capitale non aveva ancora dato seguito in questi anni - commenta il sindaco Roberto Gualtieri -. Si conferma quindi la profonda presa di responsabilità dell’amministrazione tutta nel voler portare avanti, attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità e l’Ufficio Diritti LGBT+, un lavoro serio e concreto che metta al centro politiche di inclusione per la comunità lgbtqia+ - ha aggiunto Monica Lucarelli, assessora alle pari opportunità di Roma Capitale.

“Ad ottobre a Parma, insieme all’assessora, sarò presente all’incontro annuale della Rete - fa sapere la coordinatrice dell'ufficio diritti Marilena Grassadonia - insieme ad esponenti di tante amministrazioni locali. La condivisione di buone prassi è infatti uno degli strumenti fondamentali per rendere le nostre città luoghi sempre più inclusivi e giusti”.