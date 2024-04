A Roma arrivano le piazze 5G. Il wifi veloce e gratis parte dal Campidoglio

Al via il progetto Roma 5G, quello che dovrà dotare la città di una rete di accesso ad internet veloce e gratuita. La prima area wi fi pubblica è stata inaugurata in piazza del Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e di Antonino Ruggiero, il Ceo di Boldyn Networks la società a cui è stato affidato il project financing da quasi 100 milioni di euro.

Roma 5G, gli access point in piazza del Campidoglio

Nella storica piazza sono stati installati 4 access point, 2 su Palazzo Nuovo e 2 su Palazzo dei Conservatori, capaci di garantire la copertura su tutta l'area. Gli access point sono serviti da nuova fibra stesa in entrambi i palazzi per consentire prestazioni elevate a servizio di tutto il Campidoglio. Di ultima generazione e di dimensioni ridotte, assicurano il minor impatto visivo e risultano quasi invisibili. Prevista l’installazione di nuove videocamere connesse in 5G che consentiranno una "ri-modernizzazione" anche in termini di impatto visivo, sostituendo le installazioni precedenti.

Il wi fi in cento piazza di Roma e in metro

All’ombra di Palazzo Senatorio solo il punto di partenza di un progetto ambizioso e che punta a rendere la Capitale, soprattutto in vista del Giubileo, smart e connessa. Roma5G prevede infatti lo sviluppo di un'infrastruttura abilitante tecnologicamente avanzata che porterà il wi-fi gratuito in 100 piazze della città, le prime 65 entro il Giubileo a partire nei prossimi giorni da piazzale della Stazione Tiburtina, e in 83 stazioni della metropolitana. Saranno progressivamente installati 1000 hot-spot wi-fi, 2mila small cell 5G a disposizione degli operatori mobili e oltre 2500 sensori e moduli IoT per lo sviluppo di soluzioni Smart City. Infine, 2mila telecamere 5G ad alta definizione garantiranno una migliore sicurezza ai cittadini.

La road map per la città connessa

Il progetto prosegue spedito: il piano operativo di dettaglio e il cronoprogramma di progetto sono stati definiti e approvati dal tavolo tecnico appositamente costituito a gennaio. Il progetto esecutivo, così fa sapere il Comune, è a buon punto: completo nella per quanto riguarda il wi fi nelle piazze e in fase di finalizzazione per la metro e le altre componenti.

Il sindaco Gualtieri: "Costruiamo città all'avanguardia"

“Oggi inauguriamo la prima delle 100 piazze che avranno la copertura wi-fi gratuita, un passaggio iniziale che fa parte del progetto che doterà la Capitale di una infrastruttura digitale di ultima generazione. Grazie ad una grande collaborazione tra pubblico e privato stiamo costruendo una città veloce, digitale, sicura e sostenibile, all’avanguardia tra le maggiori capitali europee e al livello di poche altre metropoli nel mondo. Roma svilupperà una copertura”integrale 5G conquistando più velocità nella trasmissione dei dati, campo in tutte le condizioni e molteplici opportunità di applicazione in termini di servizi al cittadino” ha commentato il sindaco Gualtieri.

“Siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione le nostre risorse e competenze contribuendo alla realizzazione di questo importante progetto, che permette di realizzare la visione dell’Amministrazione di Roma Capitale di dotare la città di una delle infrastrutture digitali tecnologicamente più avanzate del mondo. Oggi abbiamo messo la prima pietra di un progetto ambizioso, fra i più importanti che stiamo realizzando in altre città nel mondo come, ad esempio, Londra e New York. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale, con gli operatori di telefonia mobile, e con tutti gli stakeholder il progetto #Roma5G apre molte possibilità a beneficio di tutti i cittadini e i visitatori di Roma per gli anni a venire " ha aggiunto il CEO di Boldyn Networks, Ruggiero.