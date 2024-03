“Rogna degli ulivi” è allarme nel Lazio: a rischio le produzioni di olio

C’è un batterio che sta facendo penare i produttori di olio della regione. Il suo nome scientifico è “Pseudomonas savastanoi” ed è all’origine di una patologia che è gergalmente nota come “la rogna dell’olivo”. Coldiretti ha lanciato l’allarme su nuovi numerosi casi di “rogna” che sono stati riscontrati in tutto il Lazio, chiedendo alla regione, per evitare la diffusione del contagio, una deroga alla bruciatura dei rami potati degli ulivi, già approvata in Toscana.

Come si ammalano le piante di ulivo

Le piante si ammalano di “rogna” per le ferite che sono causate da grandine e gelate, come quelle che sono avvenute nel 2018. Sono eventi metereologici estremi che, con il cambiamento climatico, sono destinati ad aumentare e bisogna quindi cominciare a ragionare sulle modalità per contrastarli. La diffusione di questa patologia è però anche legata all’impiego dei pettini elettrici o pneumatici con cui avviene “l’abbacchiatura” meccanica dei rami, il procedimento attraverso il quale si staccano le olive che, poi, vengono raccolte nelle classiche reti disposte a terra.

“Questa batteriosi è fortemente diffusa in tutte le zone olivetate della regione Lazio – ha spiegato il presidente della federazione regionale di Coldiretti, David Granieri – essendo una malattia di origine batterica, non esistono interventi curativi specifici. Ecco perché abbiamo chiesto una deroga alla regione per poter bruciare sui terreni interessati o nelle immediate vicinanze i residui di potatura, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi”.

Le coltivazioni più a rischio

Questo è l’unico modo per impedire al batterio di diffondersi e di mettere a rischio le coltivazioni più diffuse nel panorama olivicolo regionale. Tra queste Frantoio, Moraiolo, Carboncella, Itrana, con la presenza dei relativi impollinatori Pendolino e Maurino, che sono anche le varietà ad elevata suscettibilità e scarsa resistenza alla batteriosi causata da "Pseudomonas Savastanoi". A conferma della loro diffusione nel panorama olivicolo regionale ne è il fatto che sono tutte varietà tipiche della IGP Olio di Roma, che ricomprende tutto il territorio olivicolo regionale.

Come prevenire i contagi

L'uso degli antibiotici "battericidi" non è consentito nella produzione dell’Olio IGP di Roma ed una volta che l'organismo nocivo è entrato nella pianta, come detto, vi rimane e può diffondersi. L'accumulo dei residui di potatura trinciati e non interrati, rappresentano quindi dei focolai di infestazione, non solo per la "Rogna", ma anche per altri patogeni dell’Olivo quali il Coleottero Scolitide ed il Coleottero "Hylesinus oleiperda". Una deroga alla “bruciatura” dei rami potati potrebbe consentire di arginare il contagio negli ulivi del Lazio.