Roghi tossici sul Tevere, il municipio chiede l’intervento del governo: “I residenti sono esasperati”

Un’estate trascorsa con le finestre chiuse per evitare di respirare i miasmi causati dai roghi. E’ questa la condizione che caratterizza gli abitanti di quei quartieri che affacciano sul fiume Tevere, come Marconi e, soprattutto, Magliana.

I continui roghi

Nelle ultime settimane gli incendi sono stati frequenti. “Il 7 settembre ce n’è stato uno, di giorno, che pur interessando Valco San Paolo, ha investito l’abitato di Marconi ed è arrivato ad essere percepito anche a Villa Bonelli” ha spiegato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi. Un altro episodio, più recente, si è verificato il 12 settembre. In questo caso, ha fatto sapere il minisindaco, “è partito nel pomeriggio, all’altezza del ponte della Magliana, per proseguire la notte. Tra i due eventi, abbiamo registrato altri piccoli ma significativi episodi che stanno mettendo a dura prova i residenti, ormai esasperati” ha aggiunto Lanzi.Nelle ultime settimane quindi, il fenomeno dei roghi tossici è tale, fanno sapere dal municipio, da “condizionare la qualità della vita di chi abita a Magliana”.

La lettera scritta dal municipio

Della situazione che si vive lungo le sponde del Tevere, sono stati informati con una lettera il sindaco, la presidenza della regione Lazio, il ministero dell’Interno e quello dell’Ambiente, oltre alla prefettura. Tanti soggetti istituzionali a cui l’ente di prossimità fa appello perché , ha spiegato Lanzi, autore dell’appello“ci aiutino facendo semplicemente quello che gli compete”. I mezzi e le competenze del municipio, non sono infatti sufficienti a contrastare la frequenza con cui avvengono questi incendi.

Un senso di impunità

“Nonostante le continue denunce della cittadinanza, questo fenomeno non diminuisce ma, al contrario, sembra intensificarsi: nelle ultime settimane le stesse aree sono state interessate da alcuni incendi sviluppatisi di giorno che hanno provocato significativi danni alla vegetazione” ha spiegato Lanzi. Il continuo ripetersi di questi roghi, oltre a determinare la necessità di dormire con le finestre chiuse “accresce la percezione di impunità e di illegalità diffusa”. Cosa fare?

Il recupero delle aree fluviali degradate

Il municipio lancia anche una proposta. Serve, secondo chi governa l’ente di prossimità, un intervento “urgente e risolutivo”, che coinvolga tutti i soggetti competenti, che abbia per obiettivo il recupero delle aree demaniali abbandonate. Il modello già esiste ed è presente nello stesso territorio: sono i due parchi fluviali presenti proprio nel municipio XI. Insieme a Tiberis, che però è finora stato operativo solo d’estate, hanno contribuito a debellare le sacche di degrado, restituendo quelle aree in passato trasformate in discariche, in luoghi fruibili dove, i residenti, possono fare sport, bere un aperitivo o fare una passeggiata con il cane.