No al rodeo, l’organizzatore protesta: “Noi gli animali li trattiamo bene, pronti ad azioni legali”

Non ci saranno tori da montare nel festival organizzato alla nuova Fiera di Roma. Dopo le proteste degli animalisti, su input della garante degli animali si è attivata la giunta Gualtieri, vietando al partecipazione dei bovini al “festival Roma incontra il mondo”.

Il regolamento capitolino e l'esclusione dal festival

Tra cappelli di cowboy, tepee, musica country e selle di cuoio non troveranno posto i rodei. La decisione del Campidoglio è stata risoluta, come la posizione assunta dal garante Prestipino, che ha usato i propri canali social per ribadire che “è vietato su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera parziale o totale, l’utilizzo degli animali”. Il virgolettato è relativo ad uno stralcio del regolamento sugli animali, a cui realtà come l’Oipa si erano appellate invocando l’annullamento dell’evento. Quel divieto, si legge nel regolamento “si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti”.

Animalisti e pentastellati soddisfatti

L’annullamento è stato salutato con soddisfazione anche da rappresentanti dell’opposizione capitolina, come il consigliere Daniele Diaco, già presidente della commissione ambiente durante l’amministrazione Raggi. “Siamo decisamente soddisfatti per la decisione del garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma, Patrizia Prestipino, di accogliere le nostre legittime proteste e di annullare il rodeo in programma presso la Fiera di Roma dal 20 aprile al 1 maggio” ha commentato il pentastellato.

Uno sport poco diffuso

La decisione del comune, presa pochi giorni dal festival, non è stata accolta bene da chi è stato escluso dall’evento. “Io con gli animali ci sono cresciuto ed a Fiano Romano, dove ci troviamo, abbiamo bovini di 15, 16 anni. Altro che maltrattamenti, vorrei sapere dove altro li trovano bovini di quell’età – ha commentato Marco Piazza, titolare del White Ranch – il bull riding è uno sport in cui uomo e toro concorrono, ma a Roma è poco diffuso mentre nel nord Italia delle competizioni vengono organizzate più frequentemente”.

Il rodeo organizzato ad Ostia nel 2022

Anche nella capitale, comunque, questi eventi sono già stati organizzati. “Due anni fa, siamo stati alla Macchiarella di Ostia, in occasione del festival country Sweat and Dusty. In quell’occasione, ma c’era un’altra amministrazione, non sono stati sollevati dei problemi”. Dell’iniziativa in questione, svoltasi nel giugno del 2023 in un villaggio equestre del municipio X, si trova ancora traccia sulla rete. “Il fatto è che non c’è più sofferenza, nel bull riding, di quella che può subire un cavallo che fa il salto degli ostacoli. In entrambe i casi gli animali sono selezionati ed addestrati a fare qualcosa. Il cavallo a seguire le direttive del fantino, il toro a disarcionare, in pochi secondi, chiunque provi a cavalcarlo. Per loro, per i tori, diventa come un gioco in cui vincono sempre” perché alla fine il cavaliere viene sempre disarcionato.

L'azione legale contro il comune

Sull’esclusione dal festival organizzato alla nuova fiera di Roma, il titolare del White Ranch è stato chiaro: “il danno economico è considerevole e stiamo valutando un’azione legale contro il comune, ma non solo per i soldi persi: vogliamo infatti che l’amministrazione riconosca che, il bull riding, è uno sport”.