Rodeo con i tori a Roma, scoppia la polemica. "Inaccettabile, non siamo in Texas"

A Roma arriva il rodeo e si scatena la polemica. L’appuntamento, subito contestato dalle associazioni animaliste, è quello che dovrebbe svolgersi a fine aprile, all’interno del festival “Roma incontra il mondo” in programma alla Fiera di Roma tra il 20 aprile e il primo maggio. Un rodeo dei tori “in pieno stile Usa”, affermano gli organizzatori. Contro cui si schiera anche la garante per il Benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino: “Un evento inaccettabile, qui siamo a Roma non in Texas, né nella Spagna della corrida”.

La reazione degli animalisti

La risposta delle associazioni animaliste non si è fatta attendere: l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha inviato al Campidoglio un’istanza di annullamento dell’evento, che secondo l’associazione viola l’articolo 16 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali, che recita: “È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti”. Da qui la mossa dell’Oipa, come spiega il suo presidente, Massimo Comparotto: “I romani, e non solo, stanno protestando inviando email al sindaco e alla Garante comunale per la tutela e il benessere degli animali, Patrizia Prestipino. Sappiamo che quest’ultima si è già attivata invitando gli uffici preposti a garantire l’osservanza del Regolamento. Noi abbiamo inviato un’istanza al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessore all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, al direttore Maria Teresa Orlando (Benessere animali), alla polizia municipale e alle nostre guardie zoofile affinché, anche coordinandosi con le forze dell’ordine, verifichino che non sia violata la normativa a tutela degli animali”. Secondo l’Oipa il rodeo rappresenterebbe “una manifestazione di prevaricazione e crudeltà verso gli animali inaccettabile dal punto di vista etico”. Sulla questione l’Ente nazionale protezione animali (Enpa) ha presentato un esposto: “Era dai tempi di Buffalo Bill con lo spettacolo Wild West che a Roma non si vedevano proposte del genere” afferma la presidente Carla Rocchi. Contraria anche la Lega nazionale per la difesa del cane Lndc Animal protection, sezione di Ostia: “Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro della Capitale? La corrida al Colosseo?”.

Patrizia Prestipino: “L’evento va cancellato”

Sul rodeo è netta la posizione della garante per il Benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino: “Da giorni sono sommersa da mail dei cittadini contrari a questo evento, mi sono mossa subito inviando una comunicazione a tutti gli uffici competenti a partire dal Gabinetto del sindaco, per chiedere di cancellare questo evento che rappresenta una cultura arcaica e superata e non è degno della Capitale”. Per Prestipino ci sono due aspetti da tenere in considerazione: dal punto di vista amministrativo “ l’articolo 16 del Regolamento comunale sulla tutela animali di Roma vieta questo tipo di eventi, quindi consentirli vorrebbe dire andare contro la stessa istituzione che rappresentiamo, non ha senso e non deve assolutamente svolgersi”. Poi c’è un altro piano, che riguarda “la sensibilità dei cittadini verso manifestazioni di questo tipo – continua Prestipino -. Nelle mail che ho ricevuto ho letto tutta l’indignazione dei romani, e non solo, per una pratica crudele e non rispettosa degli animali. Questo tipo di eventi fa parte di un’altra epoca, non siamo più nell’antica Roma, dove si combatteva con i leoni. Né nel Texas o in Spagna, dove ancora è consentita la corrida. Eventi simili a Roma non ci sono mai stati e consentirli vuol dire sporcare l’immagine della Capitale, in cui invece la sensibilità verso gli animali è ben diversa”. La garante si scaglia anche contro il Comitato sportivo nazionale di bull riding (Csnbr), che ha condiviso sui social l’immagine di un rodeo, sullo sfondo del Colosseo, per annunciare l'evento alla Fiera di Roma: “Non potevano utilizzare il monumento simbolo di Roma a loro piacimento, tantomeno per promuovere un evento del genere”.

I politici anti-rodeo

Anche una parte della politica romana ha preso parte alla polemica contro il rodeo con i tori, a partire da Daniele Diaco, vicepresidente della commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S: “Ci uniamo, con convinzione e fermezza, alle proteste delle associazioni animaliste nei confronti del rodeo organizzato presso la fiera di Roma – spiega -. Sacrificare il benessere degli animali, nel caso specifico dei tori, a delle mere logiche di spettacolo e di profitto è un qualcosa che va contro non solo a ogni forma di etica, ma anche all'attuale Regolamento del Benessere degli animali di Roma Capitale. Auspichiamo, dunque, che il Campidoglio si schieri contro questa vera e propria forma di sfruttamento degli animali e faccia tutto ciò che è in suo potere per evitare che possa concretizzarsi". Contro il rodeo anche i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti: “È importante dare sempre maggiori spazi e opportunità agli eventi che vogliono svolgersi a Roma ma senza dimenticare che gli animali per natura non possono essere ridotti a meri conduttori di divertimento – sottolineano - non considerando il loro benessere e diventando così degli spettacoli privi di empatia e profondamente diseducativi. Come amministratori di questa città i consiglieri capitolini affermano di voler fare tutto quanto in loro potere per far sì che tali tipologie di manifestazioni non abbiano più spazio nella Capitale”. Una posizione condivisa anche da Rocco Ferraro, consigliere della stessa lista: “È di pochissimi giorni fa la mozione per vietare gli animali nei circhi e questo è un caso decisamente analogo – sottolinea - come amministratori, ricorda Rocco Ferraro, bisogna fare uno sforzo comune, fra tutte le istituzioni a partire da quelle governative, per vietare questo tipo di spettacoli che restano totalmente crudeli e anche diseducativi”.