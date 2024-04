Niente rodeo a Roma. Gli animalisti possono esultare

Niente rodeo a Roma. L’evento, almeno durante la mattinata di oggi, martedì 16 aprile, era ancora presente nella locandina del sito del festival “Roma incontra il mondo” in programma alla Fiera di Roma tra il 20 aprile e il primo maggio. Ieri, in serata, è arrivato però lo stop annunciato dalla garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma, Patrizia Prestipino. Quest’ultima, infatti, dopo l’ondata di polemiche che si è scatenata negli ultimi giorni ha cercato sin da subito di far cancellare la manifestazione.

Prestipino ha ringraziato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e gli assessori Gotor e Alfonsi “per essersi prontamente attivati, annullando un evento che violava apertamente il regolamento comunale sulla tutela degli animali, dando ascolto alla giusta protesta e indignazione dei cittadini e delle tante associazioni che ci hanno interpellato, che ringrazio davvero”.

Non è il Texas

“L’Italia non è il Texas” è stato il leit motif degli ultimi giorni. Fermo restando che questo sport rappresenta una vera e propria religione soprattutto in Brasile mentre negli Usa ci sono, semplicemente, i montepremi più alti in termine di gare tra professionisti, alla fine l’epilogo di questa vicenda è stato quello che tutti si attendevano: una cancellazione dell’esibizione.

Il rodeo o monta dei tori è una disciplina che prevede un “rider” cercare di rimanere in sella al toro per un certo numero di secondi. Una disciplina pericolosissima, spesso mortale per le persone che la praticano. Nulla a che vedere, occorre sottolinearlo, con la corrida che si pratica in Spagna: parliamo di due "sport", se così vogliamo chiamarli, completametne differenti.

La reazione degli animalisti

Appena appreso di questo evento, le associazioni animaliste si sono subito fatte trovare pronte alla battaglia. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha inviato al Campidoglio un’istanza di annullamento dell’evento, che secondo l’associazione violava l’articolo 16 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali. Secondo le norme, infatti, “è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti”. Alla fine il Campidoglio ha preso posizione, disponendo l'annullamento dell'esibizione.

Altri spettacoli?

A dirla tutta, in programma ci sarebbe anche un “Cavalli show” ma, almeno nel sito, oltre all’immagine di locandina, non ci sono altre informazioni a riguardo. Inoltre, dovrebbe, condizionale d’obbligo, esibirsi anche un esperto di “lancio del lazo e della frusta secondo lo stile tradizionale dei Nativi Americani”. Non è specificato se il tutto avverrà con dei barili oppure con degli animali veri e propri.