Rocca punta Roma: "Interverremo sulle case popolari". E sul termovalorizzatore...

Onnipresente durante la campagna elettorale per le regionali, nel giorno della presentazione della giunta regionale, non poteva mancare. Il termovalorizzatore di Roma, quello che la giunta Gualtieri punta a costruire per risolvere l'emergenza rifiuti, è stato oggetto di domanda a margine della conferenza stampa di Francesco Rocca. E il presidente non si è sottratto: "Sul termovalorizzatore non decidiamo noi, ma c'è un commissario. Quindi nessuna pregiudiziale sull'impianto, ma esiste un tema di viabilità che riguarda l'Ardeatina".

Termovalorizzatore? E l'Ardeatina?

Una risposta indiretta a chi vede nella scelta di Fabrizio Ghera ai rifiuti e di Elena Palazzo all'ambiente - entrambi vicini al deputato Fabio Rampelli, voce contraria al termovalorizzatore nel centrodestra - un problema in più per il sindaco Roberto Gualtieri. Rocca parla del tema viabilità, mostrandosi preoccupato: "Pochi giorni fa - ha spiegato - ho percorso l'Ardeatina e sono rimasto sbalordito perché dobbiamo pensare che lì, a regime, dovranno passare circa 1600/1800 mezzi al giorno e questo avrebbe un impatto sulla viabilità". Quindi l'annuncio di un prossimo incontro con il primo cittadino della Capitale: "Ho sentito il sindaco Gualtieri, che vedrò nei prossimi giorni, e mi ha detto che ha già valutato questo aspetto ma ne discuteremo. Se c'è una buona soluzione, perché no?".

Quindi la conclusione che lascia pochi dubbi sul fatto che l'amministrazione regionale terrà il punto sull'Ardeatina: "La mia sarà una presidenza del fare, senza pregiudizi ideologici. Bisogna dare risposte ai cittadini, non possiamo risolvere un problema aggravandone un altro".

Case popolari di Roma, trovati 100 abusivi

Su Roma però lo sguardo non è solo rivolto al termovalorizzatore. Con più veemenza Rocca ha annunciato di voler prendere di petto il tema case popolari, sia per quanto riguarda la manutenzione che per gli occupanti senza titolo. "Sulle case popolari ho intenzione di intervenire, non è pensabile che i cittadini debbano vivere in quelle condizioni, non è pensabile che si viva nel degrado, nell'illegalità, che persone con redditi di 359mila euro occupino una casa popolare come ho scoperto. Compatibilmente con la normativa intendo intervenire. In questi giorni abbiamo già scoperto circa cento persone che occupano case popolari a Roma pur avendo redditi superiori ai centomila euro. Redditi in chiaro, non in nero, che gli consentono di trovare una casa altrove. E' un problema di legalità e di decoro".

Secondo Rocca "è evidente che i mostri come il Corviale devono trovare una soluzione".