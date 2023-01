Rocca punta sul recupero del Flaminio: "Roma e Lazio, a ognuna il proprio stadio"

“Auspico che lo stadio Flaminio venga restituito con la sua bellezza alla nostra città”. Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, annuncia di voler lavorare per il recupero dello storico impianto sportivo.

Rocca punta sul recupero del Flaminio

Se la Roma ha già fatto il primo passo per lo stadio a Pietralata, il Campidoglio attende quello della Lazio che vorrebbe riportare i colori biancocelesti nello stadio progettato da Nervi come fu per quasi quarant’anni e fino all’inizio degli anni Sessanta. Un sogno per i tifosi che però si scontra con una realtà fatta di vincoli.

“Mi è stato chiesto un parere sugli stadi e io ho detto con chiarezza che tutte e due le tifoserie debbono avere il loro stadio e che per quelle che saranno le mie competenze accompagnerò questo percorso” - ha aggiunto Rocca specificando che da parte sua non c’è alcuna bocciatura sul futuro stadio della Roma a Pietralata e definendo il Flaminio “un’opera meravigliosa abbandonata da decenni” che gli piacerebbe vedere recuperata.

Un museo per le vittime del terrorismo

Ma non solo sport. Rocca ha accolto con interesse l'appello dell'Osservatorio nazionale per la verità storica 'Anni di piombo' sull'istituzione di un Museo nazionale per la memoria delle vittime del terrorismo e del dovere.

"Mi impegno, se i cittadini vorranno concedermi la loro fiducia, di sostenere il progetto e individuare la sede più opportuna sul nostro territorio. Ho a cuore, da sempre, la verità storica e la giustizia. Soprattutto quella - ha detto l'ex presidente della Croce Rossa - di tante vittime dimenticate".