Roma Pride, Rocca: "Nessuno metta in discussione il mio impegno per la comunità LGBTQ+"

"Nessuno può mettere in discussione il mio impegno per i diritti civili e la comunità LGBTQ+". Con queste parole il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca torna sul Roma Pride e sulla polemica montata nelle ultime ore. Ieri in tarda serata ci ha tenuto a ribadire la propria posizione con un tweet.

La revoca del patrocinio

La ragione che avrebbe spinto la Pisana a revocare il patrocinio all'evento, organizzato come ogni anno dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e in programma per sabato 10 giugno? "Le palesi violazioni delle condizioni esplicitamente richieste agli organizzatori nel momento della concessione del patrocinio (che era stato accordato con le migliori intenzioni e in buona fede) e dunque anche del rispetto dovuto alle diverse sensibilità dei cittadini sull'utero in affitto".

La polemica con Pro Vita

Già, il governatore, ex presidente della Croce Rossa, eletto con la destra, lo ha più volte ribadito. Sostenere la maternità surrogata (che non è però una novità negli ambienti organizzativi del Pride) è il discrimine che lo avrebbe spinto a togliere il sostegno istituzionale alla manifestazione. Accanto alla sua versione ufficiale, circolano le malelingue di chi vede nell'improvviso retrofront il tentativo di placare l'ira dell'associazione antiabortista Pro Vita, da sempre vicina agli ambienti di Fratelli D'Italia.

È infatti dopo una nota più che avvelenata che è arrivata la revoca del patrocinio. E la lunga serie di dichiarazioni a mezzo stampa di politici di tutti gli schieramenti. Dalla sinistra che ha parlato di "dietrofront sui diritti civili" ai Radicali che si sono spinti fino all'"omofobia di Stato", alla destra che ha applaudito, eccezion fatta per Forza Italia dove le sensibilità sul tema dei diritti civili è da sempre più vicina a quella del centrosinistra.

Insomma, un caos mediatico al quale ieri sera Rocca ha tentato di mettere un punto, ricordando quando da presidente della Croce Rossa ha collaborato con il Gay center per l'apertura della prima casa rifugio LGBTQ+ d'Italia a Roma. Oltre alla "volontà di sostenere temi fondamentali e sensibili", che però "nulla hanno a che vedere con la pratica dell'utero in affitto. Pratica che decide e spacca le coscienze e che, personalmente anche per esperienze dirette seguite da vicino, ritengo una forma di schiavitù e un grave sfruttamento del corpo della donna, in particolari nei paesi più poveri".