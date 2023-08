“Marcello De Angelis ha parlato a titolo personale”. Rocca prende le distanze, ma salva il suo responsabile della comunicazione

Niente dimissioni. Francesco Rocca ha deciso di prendere le distanze dalla riflessione sulla strage di Bologna che Marcello De Angelis, aveva affidato alla propria pagina facebook. Ma chi aveva sperato potesse rimuoverlo dall’incarico di responsabile della comunicazione istituzionale, resterà deluso.

Le sentenze da rispettare

“Partiamo dal fatto che le sentenze si rispettano e, vista la mia professione di avvocato, non posso che ribadire questo” ha premesso Rocca, in riferimento all’operato della magistratura sull’attentato che costò la vita a 85 persone ed il ferimento di quasi 200. La prima parte del comunicato che Rocca, nel tardo pomeriggio del 6 agosto, ha deciso di rilasciare è dedicata a voler esprimere la propria visione su una stagione, quella delle stragi, “di cui Bologna è stato l’episodio più straziante” e che rappresenta “ancora una ferita aperta per il nostro Paese”.

Da presidente della regione ha ribadito che “chi rappresenta le istituzioni “ha il dovere dovere di denunciare, in prima battuta, l'orrore per il gesto e rispettare il dolore per le vittime, esprimendo solidarietà ai familiari e condannando la violenza”. Rocca ha anche aggiunto che, “Il rispetto per le sentenze non esime dalla capacità e volontà di ricerca continua della verità, specialmente su una stagione torbida dove gli interessi di servizi segreti, apparati deviati e mafia si sono incontrati”.

Gli esecutori della strage

Fatta questa premessa, il governatore è entrato nel merito della questione le parole di De Angelis che, attraverso il proprio profilo facebook, ha dichiarato di sapere “per certo che con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini”. Una convinzione che De Angelis, già parlamentare di Alleanza Nazionale e poi del Popolo delle Libertà, ha dichiarato essere quasi di pubblico dominio, visto che a suo dire lo “sanno tutti: giornalisti, magistrati e cariche istituzionali”. Su queste e sulle altre riflessioni diffuse a mezzo social, Rocca ha voluto prendere le distanze.

La presa di distanze

“Marcello De Angelis ha parlato a titolo personale, mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti. Si è espresso sulla sua pagina Facebook da privato cittadino e non nella sua carica istituzionale che, per altro non è quella di portavoce come erroneamente riportato da numerosi giornali” ha dichiarato Rocca che ha ribadito quale sia, effettivamente, il ruolo ricoperto dall’uomo di cui le opposizioni hanno chiesto le dimissioni. “Il dott. De Angelis è responsabile della comunicazione istituzionale della regione: un ruolo tecnico per il quale è stato scelto vista la sua pluriennale esperienza professionale e che non ha nulla a che fare con l’indirizzo politico dell'Istituzione che mi onoro di rappresentare”.

Un atteso confronto

Capitolo chiuso quindi? Rocca non ha risposto direttamente. Ma ha spiegato, chiudendo il proprio comunicato che “essendo il dialogo il faro del mio operato, valuterò con attenzione nei prossimi giorni il da farsi, solo dopo aver incontrato Marcello De Angelis”. Per ora, e questo sembra chiaro, chi governa la regione non intende fare a meno del responsabile della comunicazione istituzionale del Lazio.