“Rocca incendiario”: l’approvazione del bilancio regionale infiamma l’aula

Non ci sono più i fondi per rilevare l’Eliseo di Luca Barbareschi ed i soldi destinati all’operazione sono stati messi a disposizione di tutti i teatri della regione. Ma non è bastato il dietrofront della maggioranza, che sul pressing dell’opposizione ha ritirato quell’emendamento, per arrivare ad un’approvazione del bilancio scevra dalle polemiche.

Contestato Rocca

Il via libera della Pisana al bilancio è avvenuto in un’aula abbandonata dai gruppi di opposizione che hanno lasciato l’emiciclo al grido “buffoni” e “Rocca incendiario”. Il governatore è stato messo all’indice per il discorso conclusivo duro nei confronti delle opposizioni e della precedente Giunta regionale. Cos’ha detto Rocca? Il neo presidente ha dichiarato intanto di aver “trovato 22 miliardi di debito sulle spalle dei nostri figli” motivo per cui, ha spiegato “con questo bilancio non faremo più debito, dimostrando che si può andare avanti con le risorse che abbiamo”.

La vicenda dell'Eliseo ha infiammato gli animi

Ma è stato soprattutto il riferimento all’Eliseo che ha funzionato come innesco per un’Aula che si è poi infiammata. L’amministrazione precedente, ha sottolineato Rocca, “ha chiuso il Teatro Eliseo come anche Officina Pasolini: noi siamo condannati a fare il funerale a uno dei laboratori culturali più importanti della nostra città e su questo non accetto lezioni, perché l'attenzione è alta e provo fastidio ad ascoltare il grido di dolore degli attori che oggi rimproverano me per la chiusura del teatro di De Filippo e dell'Officina Pasolini, sottoscritta dalla Giunta precedente”.

A fronte di questo funerale, il governatore avrebbe voluto rilevare lo storico teatro di via Nazionale. Quell’emendamento, poi ritirato, “non era un regalo all'attore che ne è proprietario, ma il salvataggio di un pezzo di Roma importante chiuso da tre anni” ha sottolineato Rocca “il regalo sarebbe stato a Roma, che invece sembra meritare questo destino che sta vivendo di spegnersi lentamente dal punto di vista culturale al contrario di tutte le altre grandi capitali europee, e questo mi è difficile accettarlo”.

I risultati positivi e le critiche dell'opposizione

La contestazione in aula, con i consiglieri che hanno rischiato di arrivare allo scontro fisico, si è conclusa comunque con l’approvazione del bilancio. A bocce ferme, sono arrivate le critiche delle opposizioni, che hanno però sottolineato anche ciò che di positivo si è ottenuto. “Abbiamo dato battaglia in Commissione e in Aula e siamo riusciti a portare a casa qualche risultato importante, come il sostegno all'apicoltura e alle aziende agricole zootecniche, finanziamenti alle start-up che recuperano materie prime e fondi aggiuntivi per il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere”hanno commentato i cinque stelle. Il gruppo dei pentastellati però ha puntato l’indice su alcuni settori in particolare “Non abbiamo visto nessun impegno nella sanità pubblica di oggi, ma soprattutto in quella del domani” è stato obiettato, ed inoltre 2 La transizione ecologica è sparita completamente dal dizionario del Lazio”è stato rilevato.

Il bilancio dell'assessore Righini

Sul fronte opposto l’assessore al bilancio Giancarlo Righini ha spiegato che “ci siamo impegnati, gettando il cuore oltre l'ostacolo, a trovare un accordo con i sindacati che prevede a partire dal 2025 l'azzeramento dell'aliquota per i redditi fino a 28.000 euro e in forma di riduzione fra i 28.000 e i 35.000 euro in coordinata con i provvedimenti nazionali”. Ed inoltre, ha chiarito Righini la manovra di bilancio regionale 2024-2026, è stata impostata seguendo “5 pilastri” a partire “dal Defr, dalla legge di stabilità e da quella di bilancio” per arrivare al “Giudizio di parifica della corte dei conti” atteso entro il prossimo luglio. Al di là dei tecnicismi “Per la prima volta, dopo tanti anni, non compaiono nuovi debiti e, grazie a un'importante operazione di trasparenza politica e amministrativa, vengono chiariti nel dettaglio come saranno pagati i 22 miliardi di indebitamento da qui fino al 2051”. Un’operazione ispirata alla “trasparenza politica ed amministrativa” per usare le parole dell’assessore al bilancio, che comunque è stata approvata in un clima, alla Pisana, tutt’altro che sereno.