Rocca e Gualtieri da Papa Francesco: "Un incontro di grande ispirazione"

Prima udienza del nuovo anno per Papa Francesco a San Pietro. Per l'occasione, sia il sindaco Roberto Gualtieri sia il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca si sono recati in visita per un breve colloquio.

Al centro di entrambi gli incontri, ci sono state l'attenzione e la preoccupazione per le famiglie più fragili e l'obiettivo di ridare a tutti i vulnerabili dignità. Nello specifico, poi, Gualtieri ha aggiornato il Papa riguardo i lavori in corso in vista del Giubileo. "E' stato un piacere illustrargli l'avanzamento dei cantieri dei tanti progetti messi in campo - le parole del Sindaco - per l'accoglienza e per prenderci cura delle persone più fragili". "Roma vuole bene al suo Vescovo, che ne rappresenta al meglio la vocazione alla solidarietà, alla fratellanza e alla pace".

"È sempre una fonte di grande ispirazione il dialogo con il Santo Padre - le parole invece di Rocca - , da cui emergono parole e concetti capaci di promuovere una società più giusta. Lato nostro, come Regione, ho espresso a Papa Francesco l'impegno concreto per sostenere i più vulnerabili, ridare loro dignità e costruire una rete che sostenga le troppe fragilità sociali".