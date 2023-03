Rocca, è il giorno della proclamazione: “Da oggi al lavoro. Conti e sanità le priorità”

La Corte d'Appello di Roma ha proclamato Francesco Rocca nuovo presidente della Regione Lazio. “Da oggi si comincia un lavoro di pancia a terra, perché questo è quello di cui c’è bisogno. Senza polemiche”, ha detto Rocca a margine del passaggio di consegne con il presidente vicario uscente, Daniele Leodori.

La proclamazione di Francesco Rocca presidente del Lazio

I conti della regione e la sanità, con particolare riferimento alla situazione dei pronto soccorso e del personale, i dossier già sul tavolo di Rocca. “In questi primi giorni lavorerò sull’analisi finanziaria della Regione Lazio. Sull’esposizione debitoria, importante, è necessario un dialogo con il governo perché la regione non subisca un depotenziamento. C'è un mutuo che grava sulla regione le cui rate scadranno nel 2024. Dobbiamo affrontare il tema entro questo anno perché l'operatività della Regione rischia di essere compromessa dal primo gennaio".

Nelle prossime 48 ore previsto invece il primo incontro del presidente Rocca con tutti i Direttori generali delle aziende del Lazio: “Voglio avere un quadro complessivo e iniziare a lavorare. La priorità sarà quella di ridare dignità ai cittadini che si trovano ad affrontare anche giornate intere in attesa nei pronto soccorso degli ospedali”. Anche qui Rocca chiederà aiuto al governo “a partire dal tema della carenza di organico e da quello del numero chiuso delle facoltà di medicina”.

Le “riserve” di Rocca sul termovalorizzatore

Sullo sfondo la questione legata al termovalorizzatore voluto da Gualtieri per Roma. Il sindaco e commissario straordinario lo vuole operativo “entro il 2026”, intanto si moltiplicano i ricorsi al Tar contro la decisione del Campidoglio. E mentre da Fabio Rampelli arriva il ‘no’ netto al termovalorizzatore previsto a Santa Palomba, Rocca temporeggia. “Sul termovalorizzatore ho delle riserve, ma è un tema talmente importante e vitale che necessita prima di un confronto istituzionale. Incontrerò il sindaco per affrontare alcuni aspetti importanti, primo fra tutti la viabilità sull’Ardeatina”.

Probabilmente tra stasera e domani la Corte d’Appello procederà alla proclamazione degli eletti, slittata a causa dei ricorsi e delle richieste di riconteggio sull’assegnazione dei seggi come quella avanzata dalla Lega e che potrebbe sfilare a Fratelli d’Italia tre consiglieri.

La Giunta Rocca: “Non sarà one man show”

La Giunta Rocca sarà invece presentata la prossima settimana. I partiti devono ancora trovare la quadra: “E’ in corso una discussione ma tutto, nonostante le ricostruzioni fantasiose, si sta svolgendo in maniera serena. La volontà di tutti è quella di dare alla Regione Lazio una buona guida, non sarà un one man show ma un lavoro di squadra: donne e uomini che non vedono l’ora di mettersi a disposizione dei cittadini del Lazio”.