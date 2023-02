Rocca si taglia il pizzetto e annuncia: "Mi tengo delega a Sanità"

“Dovessi diventare presidente della Regione Lazio mi taglierò il pizzetto”. Detto, fatto. Dopo il successo elettorale Francesco Rocca ha detto addio al pizzetto e ai baffi che lo hanno accompagnato negli ultimi trent’anni. Il taglio in diretta a ‘Un giorno da pecora’, la trasmissione di Rai Radio 1 con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Rocca si taglia il pizzetto e annuncia 10 assessori

Non solo una seduta on air dal barbiere. Il neopresidente del Lazio, in attesa di proclamazione ufficiale, sta lavorando alla composizione della sua Giunta. “Saranno dieci assessori” - ha annunciato Rocca. L’equilibrio potrebbe essere raggiunto con 5 assessori a FdI, 2 ciascuno a Forza Italia e Lega, 1 all’UdC. Ma se il Carroccio esprimerà il presidente dell’Aula, tra i nomi papabili quello di Pino Cangemi, potrebbe rinunciare ad un assessorato. Tra rumors e legittime ambizioni nulla però è ancora stato deciso: “Sono in corso dei ragionamenti. La delega alla Sanità - ha sottolineato Rocca - cercherò di tenermela”. Con oltre il 50% dei voti ottenuti “è stata una vittoria che è andata oltre le mie aspettative” - ha ammesso l’ex presidente della Croce Rossa. “Sono consapevole della grande responsabilità che mi aspetta”.

Dopo l’insediamento, atteso entro il mese di febbraio, ci sarà un primo incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Il sindaco si vede poco, non è così visibile. Ad ogni modo sono sicuro che lavoreremo per l’interesse dei cittadini senza giocare a ‘cane e gatto’.”.

La promessa di Rocca sul personale sanitario

E nel corso della mattinata Rocca si era soffermato sulla terza Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato. Celebrazione istituita nel 2021. “Un modo per dire grazie alle straordinarie donne e uomini che, nel nostro Paese, hanno letteralmente gettato il cuore oltre l'ostacolo durante la pandemia. Io lo so bene perché ho avuto l'onore di essere al loro fianco. Il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione. Adesso, nella nuova veste istituzionale, - ha detto - mi impegno solennemente a difendere e ridare dignità a questo patrimonio prezioso di energie nella nostra Regione, con un pensiero particolare a chi ha pagato il prezzo più alto, a chi ha perso la vita per gli altri".