Case occupate, Rocca punta 800 abusivi: “Via subito i più ricchi”

Mentre tra Primavalle, Tufello, Val Melaina e San Basilio le forze dell'ordine negli ultimi mesi e anche nelle ultime due settimane hanno effettuato alcuni sgomberi mirati di alloggi Ater occupati abusivamente, il governatore del Lazio Francesco Rocca cerca un filo diretto con la prefettura. L'occasione per annunciarlo è l'inaugurazione di un ambulatorio dedicato alla medicina delle fragilità a Tor Bella Monaca.

Rocca contro i furbetti delle occupazioni

Per Rocca, che già in campagna elettorale, prima di essere eletto presidente della Regione Lazio, aveva puntato il dito contro i furbetti delle occupazioni, è fondamentale che "il piano sgomberi è da vedere insieme al prefetot e riguarda tutte le presenze illegali, partendo da coloro che hanno redditi importanti". I redditi importanti, per Rocca, sono circa 800 e vivono in case popolari per le quali si pagano affitti molto bassi.

"Ci sono famiglie con redditi sopra i 300 milioni"

L'ex presidente della Croce Rossa Italiana ribadisce che "ci sono redditi dichiarati superiori addirittura ai 300.000 euro - fa sapere - decine e decine hanno redditi superiori ai 100.000, sono persone che non hanno diritto a un alloggio popolare o all'edilizia residenziale. Queste sono case che vanno liberate e date a coloro che si trovano in una situazione di bisogno".

L'obiettivo principale è un tavolo col prefetto

Mentre i movimenti per il diritto alla casa incontrano il prefetto Lamberto Giannini, dopo aver occupato per alcune ore un ex istituto professionale a Rebibbia, Rocca propone un tavolo di prossima apertura in quel di Palazzo Valentini: "Sarà un tavolo col prefetto per individuare modi e forme per fare in modo che contestualmente agli sgomberi - conclude - ci possano essere anche le assegnazioni degli alloggi, in maniera tale che non vi sia soluzione di continuità ove possibile per evitare occupazioni o altro, perché si tratta purtroppo di un circolo vizioso che dobbiamo combattere con ogni mezzo. Mi risulta addirittura che pochi giorni fa a Ostia un appartenente alla famiglia Spada abbia rioccupato nuovamente un alloggio. Questo fenomeno criminale di controllo dell'edilizia residenziale pubblica è un qualcosa di intollerabile e vergognoso".