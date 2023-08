Il presidente Rocca porta Roma e il Lazio al festival del cinema di Venezia

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, e Lorenza Lei, delegata del settore cinema e audiovisivo hanno partecipato all'inaugurazione della 80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

"La Regione Lazio ha avviato un percorso di rilancio strategico per la valorizzazione del settore del cinema e audiovisivo - si legge in una nota diffusa dalla Pisana - puntiamo a valorizzare la qualità dei contenuti e delle professionalità, rivolgendo l’attenzione a tutta la filiera e a tutte le fasi e in particolare alla scrittura, alla produzione, alla distribuzione, alla promozione, alla formazione, al lavoro e al sostegno delle sale cinematografiche".

Con lo stanziamento di 20 milioni di euro per il piano annuale 2023, sono diverse le iniziative messe in campo dalla Regione Lazio per rilanciare e potenziare un comparto fondamentale per i territori. Gli Stati Generali sul futuro del Cinema e dell'Audiovisivo e la modifica della legge 5/2020 che porterà alla istituzione di un'agenzia unica per il cinema e l'audiovisivo sono poi alcune delle iniziative che la Regione Lazio ha promesso di realizzare nei prossimi mesi.

"Torniamo da Venezia, con un senso profondo di orgoglio e soddisfazione. Mai come in questa edizione del Festival, Roma e la nostra Regione sono stati protagonisti. Continueremo a investire sempre più in qualità piuttosto che sulla quantità delle opere cinematografiche. Un sistema che, abbiamo visto, paga" dichiara il presidente Rocca.

"Come Istituzione stiamo lavorando per sostenere il cinema e l'audiovisivo con ogni mezzo. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio ricco di bellezza e poesia: un Lazio che è un vero e proprio set naturale.

Punteremo sulla formazione, sostenendo le professionalità che lavorano nel comparto del cinema e dell'audiovisivo che, oltre a rappresentare un'industria di assoluto rilievo per la nostra Regione, costituiscono un patrimonio artistico e culturale che appartiene a tutti gli italiani" ha dichiarato il presidente Francesco Rocca.

"Nei prossimi mesi coinvolgeremo esperti e professionisti del settore, istituzioni a vari livelli per dare avvio a una nuova fase e raggiungere obiettivi sempre più alti e ambiziosi" ha aggiunto Lorenza Lei.