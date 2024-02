Roma Capitale, per il dg Aielli la pensione può attendere. Gualtieri lo trattiene fino al 2025

Niente brindisi con i dipendenti, nessun regalo di addio: per Paolo Aielli, direttore generale di Roma Capitale, la pensione può attendere. Anzi, deve. Perché a deciderlo è Roberto Gualtieri, non in qualità di Sindaco ma di Commissario straordinario per il Giubileo 2025. C'è troppo da fare, troppe scadenze anche legate a interventi del Pnrr, le figure apicali non possono abbandonare la nave.

Gualtieri trattiene in servizio Paolo Aielli

Quindi, tramite una deliberazione di giunta del 13 febbraio, Palazzo Senatorio ha ratificato quanto già stabilito con un'ordinanza commissariale della settimana precedente. Essendo intrecciati interventi per il Giubileo con opere previste dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, Gualtieri ha avviato un'istruttoria per individuare le figure apicali della sua macrostruttura da "trattenere in servizio" oltre la data di messa in quiescenza, cioè di pensionamento. Lo scopo è che restino operativi i soggetti necessari per l'attuazione delle linee di indirizzo stabilite dal Comuneo. L'istruttoria ha identificato un solo nome: Paolo Aielli.

La pensione arriverà tra un anno

Amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato dal 2014 al 2021, Aielli successivamente è stato scelto da Gualtieri come "city manager" di Roma Capitale. Una figura chiave, introdotta con la legge Bassanini nel 1997, che si occupa di attuare gli indirizzi e gli obiettivi dell'ente locale, avendo ampi poteri. Coordina il lavoro di tutti i dirigenti, orienta l'attività dei dipendenti e da giurista garantisce che ogni scelta rispetti le leggi dello Stato e i regolamenti locali. Paolo Aielli, avendo raggiunto i 43 anni di contributi, aveva comunicato che dal 1° marzo 2024 sarebbe andato in pensione, ma non sarà così. L'ordinanza commissariale lo tratterrà in servizio fino al 31 marzo 2025. Aielli, in ogni caso, aveva già comunicato la sua disponibilità a restare.