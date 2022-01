Gualtieri: "A Roma servono più poteri e risorse proporzionate alla popolazione"

Più poteri per la Capitale, più risorse per sostenerne il ruolo, leggi specifiche per snellire gli iter delle opere pubbliche. Queste le richieste avanzate ieri dal sindaco Roberto Gualtieri nel corso della commissione affari costituzionali della Camera per discutere della riforma dei poteri di Roma Capitale.

"Sia a livello parlamentare che governativo si sta ragionando sia su interventi sul piano costituzionale, sia sul piano legislativo" spiega il sindaco dem. "Credo siano entrambi approcci corretti ma sono convinto anche che sia opportuno che i due binari corrano insieme, evitando il rischio di non cogliere la grande occasione che questa fase istituzionale ci pone davanti". Una revisione della Costituzione quindi ma in parallelo anche norme ad hoc che entrino in vigore in tempi celeri.

Per il sindaco "Roma è pronta ad assumersi una crescente responsabilità decisionale e anche legislativa che una modifica costituzionale volesse riconoscerle, anche nell'ambito della collaborazione tra i diversi livelli di governo della Repubblica. Siamo convinti - ha detto Gualtieri - che una riforma costituzionale possa conferire a Roma, attraverso uno statuto adottato con legge costituzionale, un regime giuridico di particolare autonomia e adeguato alla sua specificità, siamo pronti da subito a entrare nel merito della formulazione di un emendamento all'articolo 114 della costituzione".

Una congiuntura politica "favorevole"

Il prima possibile, anche perché l'elezione del presidente della Repubblica e la possibilità di tornare a elezioni con anticipo rispetto alla fine naturale della legislatura, rischierebbe di rallentare non poco il percorso. ''L'attuale fase istituzionale - ha precisato il sindaco - appare favorevole ad una discussione sul regime giuridico di Roma capitale''. C'è un ''attivismo'', ha sottolineato Gualtieri, che esprime la ''consapevolezza che la vicenda del regime giuridico di Roma capitale è una questione di portata nazionale. Non è un tema oggetto di divisione tra schieramenti politici. In tutti appare forte la consapevolezza che dotare Roma di un regime normativo adeguato alle funzioni di capitale è una cosa che avrà ricadute positive sull'intera nazione''.

Più risorse e proporzionate alla popolazione

Una fase istituzionale che costituisce una ''occasione difficilmente ripetibile - ha concluso - che dobbiamo cogliere tutti insieme, Stato, Regione Roma capitale. Non disperdiamo questa congiuntura positiva e lavoriamo speditamente per utilizzare al meglio questa fase finale della legislatura''.

Una riforma per Roma che porti anche più risorse per gestirla e renderne possibile rilancio sotto molti aspetti. ''L'assenza di un adeguato ordinamento giuridico si riflette sulla dotazione finanziaria della capitale'' ha detto ancora il sindaco, fornendo qualche esempio. ''Se ci si rivolge alla spesa del personale si vede un dato di 393 euro per abitante contro i 724 di Milano. Se si guarda al Tpl si riscontra un altrettanto evidente sotto finanziamento e perfino se si andasse ad esaminare l'attuale ripartizione dei diversi investimenti del Pnrr si vedrebbe che in troppi casi il criterio della popolazione viene del tutto non preso in considerazione, con esiti paradossali che riguardano non solo Roma ma anche le altre grandi città''.