Primo Maggio, Gualtieri: "Lavoro al centro delle sfide del presente"

"Buona Festa dei Lavoratori a tutte e a tutti. È il lavoro che crea valore economico e sociale, che dà dignità, che assicura il progresso". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"La presa di coscienza di tutto questo e i livelli di orribile sfruttamento del lavoro a cui si era giunti - aggiunge - consentirono al movimento dei lavoratori di crescere e svilupparsi, e grazie alle battaglie per la riduzione dell'orario di lavoro, contro il lavoro minorile, per la sicurezza, i diritti e i salari, le conquiste dei lavoratori hanno reso le nostre società migliori e più giuste".

"Anche oggi mettere al centro il lavoro e i suoi diritti è la condizione per affrontare le sfide difficili del nostro tempo - prosegue il sindaco - A Roma e in Italia questo significa innanzitutto creare lavoro di qualità e contrastare il precariato e la disoccupazione, a partire da quelli giovanili e femminili. La robusta crescita economica in atto a Roma, a cui concorrono i massicci investimenti che stiamo realizzando, è incoraggiante ma non basta: va consolidata, resa strutturale e deve tradursi sempre più in occupazione stabile e salari adeguati. Con la fatica e le lotte del lavoro - conclude Gualtieri - è scritta la nostra storia e la nostra libertà, e dal lavoro parte la sfida per una città migliore e più giusta. Buon Primo Maggio a tutte e a tutti".