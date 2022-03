Roberto Gualtieri positivo al Covid: "Sto bene e sono in autoisolamento"

"Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al covid". Con queste parole il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato di essere positivo al virus. "Sto bene e sono in autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in Campidoglio", ha precisato il primo cittadino dalle pagine social.

Nel pomeriggio di venerdì, insieme a parte della sua giunta, è stato in visita al quartiere Casalbertone per un sopralluogo. "Voglio rivolgere gli auguri al Sindaco Gualtieri di pronta guarigione e sono certo che non farà mancare il suo impegno nel continuare a lavorare per la città", ha commentato l'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato.

Anche Virginia Raggi, durante il suo mandato è risultata positiva al Coronavirus. Era il novembre del 2020 quando l’ex sindaca di Roma, attraverso la sua pagina Facebook annunciava il contagio: “Sono asintomatica, continuerò a lavorare da casa”.

Il Covid non ha risparmiato nemmeno il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, costretto alla quarantena in più occasioni: l’ultima volta in estate quando sua moglie è risultata positiva al Covid.