"Un ragazzo speciale". Per la prima volta Roberto Gualtieri parla del figlio

Un sindaco non può piacere a tutti, specialmente quando amministra Roma. Una cosa, però, deve essere riconosciuta a Roberto Gualtieri: riesce a difendere la privacy della sua famiglia in maniera impeccabile. In una recente intervista al settimanale “Chi”, il sindaco dell’Urbe ha raccontato il suo lavoro e alcuni passaggi importanti della sua vita. Solo nel finale è venuto fuori, forse per la prima volta, anche il nome del figlio.

Viktor, ragazzo speciale

Gualtieri ha rivendicato il suo essere molto riservato. Se si prova a cercare on line o sui social, foto del sindaco con la famiglia non si trovano tracce della sua vita privata. Sembra che il sindaco sia impeccabile quando vuole difendere la sua privacy.

A “Chi”, però, si è sbottonato dicendo di passare il suo tempo libero soprattutto insieme al figlio Viktor. “È un ragazzo straordinario – ha detto al cartaceo diretto da Alfonso Signorini – con bisogni speciali e qualità speciali”. E insieme a Viktor, Gualtieri va “a fare una passeggiata, a fare la spesa” .

Passione per la musica

Che Roberto Gualtieri ami la musica è risaputo. È divenuta famosa la sua performance con solo la chitarra, quando ha suonato “Alba Chiara” insieme a Vasco Rossi , oppure quando ha intonato “Bella Ciao” nel giorno della Liberazione. Una passione che condivide anche con Viktor: “A volte andiamo a sentire concerti. Anche lui ama molto la musica, proprio come me” ha detto Gualtieri.