Roberto Gualtieri, il sindaco che non c'era

Ignazio Marino prima e Virginia Raggi dopo, sono stati i due sindaci dell’epoca della post-politica. Intendendo per quest’ultima, una condizione nella quale non valgono più le tradizionali dinamiche politiche fatte di partiti, istituzioni e ideologie, ma prendono il sopravvento attori “non politici”, come possono essere gruppi di interessi esterni ai partiti e alle istituzioni, testimonial mass-mediatici e influencer social. Con Ignazio Marino la portata anti-politica è stata chiara sin dal claim della sua campagna elettorale che recitava “Non è politica, è Roma”, suggerendo l’idea che a contraddistinguere il suo mandato sarebbe stata la lotta alla corruzione, il rafforzamento del principio di trasparenza nelle procedure amministrative, la gestione della cosa pubblica nella cosiddetta “Casa di vetro”. E si trattava, per chi ne ha memoria, di un’abile operazione politica messa in piedi dall’allora dirigenza del Pd per cavalcare - e contrastare con un proprio candidato - l’onda lunga del grillismo che, nel 2013, stava raggiungendo il suo punto più alto. Basti pensare che nelle elezioni politiche proprio del 2013, il M5S ottenne il 25% dei voti alla Camera e il 24% al Senato, diventando il secondo partito più votato in entrambe le camere del Parlamento italiano.

Poi, per la fatidica legge del contrappasso, l’avventura di Ignazio Marino finì con Mafia Capitale, con tutto il corollario di firme dal notaio per farlo dimettere ad opera degli stessi consiglieri di maggioranza del suo partito. Lui non aveva nulla a che fare con la malagestione, sia chiaro, né tantomeno con Mafia Capitale. Ma il primo sindaco della Capitale che cavalcò l’onda populista del giustizialismo, fu disarcionato proprio da un’inchiesta giudiziaria.

Seguì Virginia Raggi che, al di là del suo profilo politico, oggettivamente al tempo inadeguato a ricoprire la carica di sindaco, nel 2016 stravinse proprio a maturazione di un processo di rigetto da parte del Paese e, soprattutto, dei romani nei confronti dei Partiti politici tradizionali, soprattutto dopo lo scandalo di Mafia Capitale. Il Movimento 5 Stelle avrebbe potuto candidare chiunque e chiunque avrebbe vinto, soprattutto nei confronti del Pd a trazione renziana, che aveva candidato un già perdente Roberto Giachetti. Unica variabile che avrebbe potuto contendere la vittoria a Virginia Raggi poteva essere Giorgia Meloni, se non avesse però subito il boicottaggio di Forza Italia, che presentò un proprio candidato, ovvero uno spompatissimo Guido Bertolaso, che servì unicamente a non far arrivare Meloni al ballottaggio con Raggi.

La promessa di Virginia Raggi e di tutto il Movimento 5 Stelle fu improba e autolesionista: liberare Roma dal malaffare, iniziare un’epoca nuova della politica, fondare una nuova epopea di moralità e giustizia. Un rinnovamento più spirituale che politico. Più sovrannaturale che umano. È chiaro che un programma del genere è irrealizzabile in termini. Cioè, è come promettere la Pace nel mondo. E quindi, il suo mandato era sin da subito destinato al fallimento. Cosa che puntualmente avvenne, senza neanche tanta meraviglia sia da parte dei suoi sostenitori, che dei suoi avversari.

Negli anni, sia durante la Giunta Marino che quella Raggi, ebbi modo di scrivere numerosi articoli sulla loro avventura politica. Sul primo scrissi addirittura un libro (dimenticabilissimo). Proprio perché la loro tipologia politica, il loro stile, la loro narrazione - a seconda dei punti di vista - davano diversi spunti di riflessione, di scontro, di criticità, oppure di condivisione, empatia e ammirazione. Vi erano i sostenitori e i detrattori, sia per Marino che per Raggi. Si erano formati due fazioni, addirittura trasversali rispetto ai singoli partiti. Vi erano militanti del Movimento 5 Stelle che, tutto sommato, stimavano Marino, così come appartenenti al Pd che avrebbero potuto benissimo votare alcune delle misure propugnate dal Movimento 5 Stelle capitolino e da Raggi. La narrazione che li ha portati a diventare sindaci voleva Marino come un giustiziere dentro il Pd. La scheggia impazzita che si era insinuata nel sistema malato per sanarlo dall’interno (con tutta la facile retorica che lui da medico avrebbe potuto farlo meglio di altri), mentre Virginia Raggi era la prima coraggiosa donna sindaco di Roma che affrontava l’immane impresa a dispetto sia degli avversari interni, che esterni. Due santini ai quali la maggioranza dei romani si era votata.

E il sindaco Gualtieri? Diversi sono stati i claim che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale. Tra i principali ricordiamo, “Roma. E tutti noi”, “Un sindaco. E una città che rinasce”, “Ora Gualtieri. Ora Roma”, “E Roma rinasce”. Come si può notare, sono tutti slogan che hanno al centro le parole “Roma”, “sindaco”, “Gualtieri”. Quindi dei sostantivi, quasi a voler rimettere al centro del discorso dei concetti basilari che si erano, via via, nelle due esperienze precedenti di Marino e Raggi, persi. Mentre per Marino e Raggi il concetto centrale era “il Cambiamento”, per Gualtieri il concetto cardine è: affermare il proprio nome – per molti, nonostante fosse già stato ministro del governo giallo-rosso Conte II, era misconosciuto – e nominare “Roma”, ricordando che i romani stavano votando un sindaco e non il Salvatore dell’umanità. Roma e il concetto di che cosa sia un sindaco, nella narrazione di Marino e Raggi, si erano persi. Questi due, in un discorso populista che si richiamava alla trasparenza e alla giustizia (nel senso di giustizialismo), si erano persi la Capitale che andavano ad amministrare. E infatti, la loro era una promessa di rigenerazione quasi antropologica dell’umanità, che cittadina. Cioè, volevano riformare la natura umana, per sua inclinazione – in una visione rousseauiana – corrotta, per riportarla nell’alveo della legalità. Mentre, invece. Gualtieri nelle sue intenzioni comunicative vuole, più modestamente, governare Roma.

Da qui ne deriva che il suo racconto è ben diverso da quello propugnato dai suoi due predecessori. Perché è meno enfatico, per nulla universale e più frastagliato. Chi vuole avere un’idea di che cosa stia combinando il sindaco Gualtieri deve leggere, ad esempio, il volumetto “Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti” (gratuito tra l’altro) per sapere gli interventi previsti, realizzati e ancora da realizzare per ciascun municipio. Deve informarsi sullo stato dell’arte dei cantieri previsti dal PNRR e quelli del Giubileo, deve ricercare su Google il profilo di ciascun assessore per vedere la sua agenda politica e aggiornarsi sulle loro attività. Insomma, seguire Gualtieri è un vero e proprio lavoro di certosina ricerca. Perché la sua narrazione è una scientifica e consapevole negazione della semplificazione dei concetti, della creazione dell’eroe da tragedia greca, dell’archetipo da somministrare al pubblico con tanto di storytelling preconfezionato. È un politico in controtendenza e lo era già alla vigilia della sua candidatura. E forse non è un caso.

In realtà Gualtieri arriva a fare il sindaco perché l’elettorato, almeno quello romano, ne aveva abbastanza della narrazione post-politica, fatta di concitati slogan, retorica giustizialista, proclami rivoluzionari. Perché ci sono cicli storici che finiscono e se ne aprono altri. Gualtieri è un po’ come il personaggio del film “L’uomo che non c’era” dei fratelli Cohen. Lui immobile, in bianco e nero, dall’incedere impassibile, che si trova in mezzo agli eventi, cruenti e irreversibili, che pare non lo sfiorino. E invece lui, che pare immobile, in realtà agisce in maniera imprevedibile. E forse fa accadere cose.